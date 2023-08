Meteo: forte caldo, temperature anche 10 gradi sopra la norma, tutti i dettagli

Cosa dicono le previsioni meteo? E' in arrivo una nuova ondata di forte caldo con temperature pronte a salire anche di 10 grandi ben sopra la norma? Da quando? Dove? Ecco tutti i dettagli e le ultime tendenze per i prossimi giorni.

Previsioni meteo prossimi giorni: ritorna il grande caldo e quanto dura?

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Che tempo farà? Si attende una nuova e forte ondata di caldo sull'Italia. Sul Mediterraneo tornerà ad affermarsi l'alta pressione di matrice sub-tropicale. Il caldo, pertanto, sarà in graduale aumento a iniziare dal Centro-Nord e dalla Sardegna. In queste zone, infatti, già dal prossimo fine settimana le temperature si porteranno di diversi gradi oltre le medie del periodo, con valori pronti a salire fino a 35-36 gradi. Solo le zone alpine e prealpine saranno interessate da locali episodi di instabilità pomeridiana, con qualche isolato rovescio o temporale.

Quanto durerà il caldo? La fase con temperature oltre la norma proseguirà per tutta la settimana di Ferragosto.

Meteo, tutti i dettagli per i prossimi giorni



Le previsioni meteo per sabato 12 agosto segnalano tempo in prevalenza soleggiato e stabile con, nella seconda parte della giornata, nuvolosità sparsa su Calabria e Sicilia orientale. Le temperature vedono, invece, un nuovo aumento al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove si potranno toccare i 33-34 gradi.

Domenica 13 agosto caldo e afa aumentano al Centro-Nord, con temperature massime intorno ai 34-35 gradi in Toscana e Sardegna. La giornata trascorrerà con cielo sereno in tutte le regioni al mattino, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi alcuni rovesci e temporali sui settori alpini di Lombardia e Piemonte.

La settimana di Ferragosto: ancora caldo sull'Italia



Lunedì 14 agosto prenderà il via la settimana di Ferragosto all’insegna dell’alta pressione di matrice africana. La massa d’aria all’interno dell’anticiclone tenderà a riscaldarsi ulteriormente e per l’Italia si configura la terza ondata di calore di questa stagione. L’aumento delle temperature renderà di giorno in giorno più diffusi valori massimi prossimi o superiori alla soglia dei 35 gradi con scarti rispetto alla norma che dovrebbero risultare più accentuati al Centro -Nord.

Le giornate trascorreranno con cieli sereni o poco nuvolosi con qualche cumulo innocuo intorno alle cime in Appennino e nei monti della Sicilia. Il caldo si farà sentire con massime diffusamente oltre i 30 gradi e punte di 35-37 al Nord soprattutto nelle zone interne del Centro e in Sardegna.