Meteo, le previsioni del fine settimana: piogge e temporali in molte regioni italiane

Si prospetta una fine settimana dal clima instabile e variabile in Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione che ha riportato piogge e temporali in diverse regioni. Ecco le previsioni del secondo weekend di maggio.

Meteo, le previsioni del weekend: sabato 13 e domenica 14 maggio

Il vortice di bassa pressione sull’Europa sud-occidentale farà sentire i suoi effetti anche nella nostra penisola per l'arrivo della perturbazione n.4 del mese prevista nel fine settimana. Piogge, rovesci e clima instabile lungo tutto lo stivale con un lieve calo delle temperature che interesserà buona parte delle regioni ad eccezione del Sud e Isole dove si potrebbero sfiorare tra i 25-30°. Anche la prossima settimana sarà segnata dall'assenza dell'alta pressione e dal passaggio di una nuova perturbazione, la n.5 di maggio, il cui arrivo è indicato per lunedì 15 maggio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 13 maggio 2023: cielo perlopiù nuvoloso da Nord a Sud. Temporali e piogge interesseranno tutte le regioni dello stivale ad eccezione della Sicilia che dovrebbe godere di una bella giornata di sole. Le temperature massime in calo quasi ovunque tranne che in Sicilia dove i valori sfioreranno i 25°. Da segnalare anche la presenza del vento di Scirocco con raffiche di anche 50 km/h tra il nord della Sicilia e la Calabria tirrenica. Domenica 14 maggio, invece, al Nord sono attese le prime schiarite che, nel corso della giornata, interesseranno anche il Sud. Possibili piogge previste lungo le Alpi, Appennino ligure, Emilia Romagna, Sicilia occidentale e Puglia. Al Centro tempo instabile con piogge sparse e intermittenti. Stabili le temperature che solo al Centro faranno registrare qualche grado in meno.

Meteo, la tendenza della prossima settimana

Le previsioni meteo per la terza settimana di maggio segnalano delle condizioni meteo dinamiche con la presenza di piogge e temporali in buona parte del paese. L'inizio della prossima settimana sarà segnato un clima instabile e perturbato complice il passaggio di una circolazione di bassa pressione in arrivo da lunedì 15 maggio che farà registrare maltempo nelle regioni del Sud con un peggioramento del tempo su Lazio e Abruzzo. Al Centro-Nord tempo più stabile con le temperature in aumento.

Da martedì 16 maggio è previsto l'arrivo sul Mediterraneo di una circolazione di bassa pressione accompagnata da una decisa intensificazione dei venti che causerà una nuova ondata di maltempo con temporali e piogge da Nord a Sud. Naturalmente si tratta solo di una tendenza e come tale presenta alcuni margini di incertezza, pertanto vi invitiamo a controllare i prossimi aggiornamenti meteo.