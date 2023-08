Meteo fine settimana: le previsioni per il weekend, tutti i dettagli

Cosa dicono le previsioni meteo del fine settimana? Sull'Italia, a quanto pare, continuerà a persistere l'alta pressione. Cieli sereni, sole, caldo e afa in aumento da Nord a Sud con il termometro pronto a salire e a toccare anche picchi di 40 gradi. Ecco che tempo farà nel weekend del 19-20 agosto 2023 e cosa ci attende per l'inizio della settimana prossima.

Previsioni meteo fine settimana: tempo stabile e afa da Nord a Sud

Cosa dicono le previsioni meteo del fine settimana? Arriva l'apice del caldo tra questo weekend e i primi giorni della prossima settimana. Da sabato 19 agosto, infatti, il tempo diventerà più stabile da Nord a Sud, con la quasi totale assenza di precipitazioni significative. Calura sarà intensa e molto afosa soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, In queste zone si attendono picchi di 37-39 gradi. Il caldo si farà sentire sensibilmente in montagna con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4700-5000 metri.

Sabato avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Clima molto caldo e afoso, temperature localmente vicine alla soglia dei 40 gradi; molto caldo anche in montagna con lo zero termico a 4800-4900 metri di quota. Domenica 20 agosto vi sarà tanto sole e caldo molto intenso e afoso. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino da Nord a Sud. Nel pomeriggio locale instabilità tra: bassa Campania, Calabria e Sicilia nord-orientale con la possibilità di isolati rovesci o temporali.

Le tendenze della prossima settimana

Come prenderà il via la prossima settimana? L’ondata di calore sull’Italia proseguirà fino a giovedì 24 e raggiungerà il suo apice nei primi giorni della prossima settimana quando il cuore dell’anticiclone nord africano si porterà tra la Francia e la regione alpina dove si registreranno temperature fino a 10-12 gradi oltre la norma. Sul nostro Paese il termometro, nelle ore più roventi, si stabilizzerà diffusamente intorno alla soglia dei 35 gradi, con picchi localmente superiori (fino a 36-38 gradi) al Nord, sulle regioni tirreniche e nei fondovalle appenninici.

Da venerdì 25 agosto 2023 si profilo invece un cambio della circolazione atmosferica nel cuore del continente. Di cosa si tratta? Dell'arrivo di un’attiva perturbazione nord atlantica con piogge e temporali anche intensi.