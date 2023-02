Meteo fine settimana: che tempo farà sull'Italia?

Clima stabile e temperature primaverili per il weekend di Carnevale. L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista nel nostro paese alle prese con una sorta di primavera in anticipo con temperature tipiche di fine marzo e inizio aprile. Solo da domenica previsto un lieve peggioramento con qualche nuvola e pioggia. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo, le previsioni del weekend di Carnevale

Il fine settimana e anche l'inizio della prossima settimana sono nel segno dell'alta pressione da Nord a Sud con clima stabile, temperature primaverili e tempo soleggiato. Non mancheranno però annuvolamenti nell’area ligure, tirrenica e sull’alto Adriatico dove non si escludono delle sporadiche precipitazioni. La massa d’aria mite che accompagna l’anticiclone ha determinato un innalzamento delle temperature a valori al di sopra della media del periodo e paragonabile a fine marzo e inizio aprile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 18 febbraio: strati nuvolosi bassi in Liguria, nei settori tirrenici e nelle prime ore del mattino sul Lazio. Nel resto del paese bel tempo soleggiato con qualche possibile velatura. Le temperature si confermano alte e sopra la media del periodo con punte di anche 15-17°. Anche domenica 19 febbraio tempo perlopiù soleggiato da Nord a Sud con nubi e locali deboli piogge o pioviggini su Levante ligure, alta Toscana e Campania. Le temperature minime in rialzo, massime stazionarie o in leggero aumento, con punte di 16-20 gradi.

La tendenza meteo dei giorni successivi: condizioni anticicloniche in Italia

Anche l'inizio dell'ultima settimana di febbraio sarà all'insegna dell'anticiclone con la presenza di una massa d'aria piuttosto mite con temperature oltre le medie stagionali. Bel tempo e sole lungo tutto lo stivale, anche se non si escludono possibili nebbie e qualche sporadica pioggia. Al Nord ritorna l'allarme siccità per il persistere di un clima caldo e l'assenza di piogge che stanno determinando una vera e propria emergenza idrica.

Lunedì 20 febbraio bel tempo e clima stabile in tutta Italia. Nelle prime ore del mattino previsti strati di nubi basse nel settore ligure, nelle regioni tirreniche e in gran parte della Val Padana. Nel resto del paese bel tempo in generale con sole e cielo poco nuvoloso o velato da nuvole in transito al Nord. Tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio prosegue la stabilità anticiclonica con pochi cambiamenti anche dal punto di vista delle temperature che si confermano stazionarie. Tutto potrebbe cambiare da giovedì 23 febbraio con l'arrivo da ovest di una perturbazione atlantica che potrebbe riportare finalmente qualche pioggia.