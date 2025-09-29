FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo fine settembre 2025: dopo il maltempo torna il sole con tem...

Meteo fine settembre 2025: dopo il maltempo torna il sole con temperature più fresche

Ultimi giorni di settembre all'insegna della stabilità con tempo soleggiato, ma temperature più fresche alla notte e nel primo mattino. Da inizio ottobre si affaccerà sull'Italia una nuova perturbazione che porterà aria più fredda.
Clima29 Settembre 2025 - ore 13:30 - Redatto da Meteo.it
Clima29 Settembre 2025 - ore 13:30 - Redatto da Meteo.it

Le previsioni meteo per la fine di settembre 2025 sottolineano che il mese si concluderà, dopo il maltempo degli ultimi giorni, all'insegna del tempo stabile. Avremo prevalenza di sole, ma temperature ancora fresche.

Questo miglioramento climatico è destinato però a durare poco. Si sta già avvicinando, infatti, una nuova perturbazione e da mercoledì 1 ottobre 2025 l'Italia tornerà a fare i conti con maltempo localmente intenso e correnti fredde. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo fine settembre: ultimi giorni di sole

Occhi puntati sulle previsioni meteo per fine settembre. Come si concluderà il mese? Dopo tanto maltempo, piogge intense, grandinate, trombe d'aria e frane avremo finalmente il ritorno del bel tempo. Già da questa mattina, lunedì 29 settembre 2025, le condizioni climatiche sono in miglioramento.

Le giornate di oggi e di martedì si preannunciano caratterizzate da una prevalenza di tempo stabile e asciutto con temperature ancora fresche, ma in leggero rialzo e in linea con le medie del periodo. Se di notte e al primo mattino si avvertirà un po’ di freddo, nelle ore pomeridiane il clima sarà mite.

Sole e temperature nella norma renderanno queste di ultimi giorni tranquilli e sereni. Potremo così prenderci una piccola pausa, tornare a vivere all'aria aperta, soprattutto nelle ore pomeridiane per prepararci poi a una nuova ondata di maltempo.

L’evoluzione per i giorni successivi mostra ancora ampi margini di incertezza, sebbene i modelli di previsione suggeriscano per metà settimana, o meglio già da mercoledì 1 ottobre, la probabile irruzione sul nostro Paese di correnti fredde settentrionali associate ad una fase di tempo instabile e perturbato. L’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo darà luogo alla formazione di un vortice ciclonico che andrà a posizionarsi all’estremo Sud. Le temperature subiranno un brusco e sensibile calo.

Che tempo farà il 29 e il 30 settembre?

Che tempo farà negli ultimi giorni di settembre nello specifico? Oggi, lunedì 29 settembre il tempo sarà bello e soleggiato al Nord e su regioni tirreniche, Sardegna, Sicilia meridionale e occidentale, mentre più variabile nel resto d’Italia, con una alternanza tra sole e annuvolamenti, ma pochi fenomeni di rilievo.

Avremo al mattino isolate piogge lungo le aree costiere della Puglia, nel pomeriggio a ridosso dei rilievi abruzzesi occidentali e della Calabria. Le temperature massime pomeridiane saranno in lieve rialzo al Nord-Ovest e al Centro, senza grandi variazioni altrove. I valori si assesteranno per lo più tra i 21 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sicilia e Sardegna.

Martedì 30 settembre, ultimo giorno del mese, invece, avremo nubi in aumento nell’estremo Nord-Est con un cielo fino a nuvoloso e possibili isolate e deboli piogge tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto d’Italia tempo più variabile e soleggiato con un cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso. Durante il pomeriggio saranno possibili brevi piovaschi in Appennino e nel sudest della Sardegna. Le temperature, per finire, saranno in lieve diminuzione al Nord-Est e  stazionarie altrove con valori in linea con le medie del periodo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 28 settembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima27 Settembre 2025

    Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 28 settembre 2025 in Italia: ecco dove

    La Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 28 settembre 2025 in alcune regioni.
  • Meteo, clima instabile in Italia con breve tregua all’inizio della settimana: le previsioni
    Clima27 Settembre 2025

    Meteo, clima instabile in Italia con breve tregua all’inizio della settimana: le previsioni

    L’Italia é ancora nella morsa del maltempo con piogge e temporali, ma ad inizio settimana si intravede un miglioramento.
  • Meteo, allerta arancione in Lombardia e gialla nel resto d'Italia il 27 settembre 2025: le zone a rischio
    Clima26 Settembre 2025

    Meteo, allerta arancione in Lombardia e gialla nel resto d'Italia il 27 settembre 2025: le zone a rischio

    Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla in Italia per il 27 settembre 2025: tutte le regioni e zone a rischio maltempo e criticità.
  • Piemonte sotto la pioggia: forti rovesci tra Pinerolese e Biellese, neve dai 1.300 metri
    Clima26 Settembre 2025

    Piemonte sotto la pioggia: forti rovesci tra Pinerolese e Biellese, neve dai 1.300 metri

    Ondata di maltempo in Piemonte: nella notte piogge intense hanno colpito soprattutto il Pinerolese e il Biellese, mentre la neve è caduta abbondante fino a quota 1.300 metri
Ultime newsVedi tutte
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
Tendenza28 Settembre 2025
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
In arrivo una fase perturbata accompagnata da intensi venti settentrionali. Sensibile calo termico con temperature fino ai 7-10 gradi sotto le medie
Meteo, dal 30 settembre nuovi segnali di peggioramento: ottobre al via con forte maltempo
Tendenza27 Settembre 2025
Meteo, dal 30 settembre nuovi segnali di peggioramento: ottobre al via con forte maltempo
Dopo una tregua a inizio settimana, da martedì 30 settembre vedremo i primi segni di peggioramento: rischio di forte maltempo da mercoledì.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Settembre ore 15:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154