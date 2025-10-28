Meteo, fine ottobre sotto la pioggia: in arrivo il maltempo per Halloween

L'Italia vive una parentesi di stabilità atmosferica grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, ma tutto è destinato a cambiare in vista del weekend di Halloween e Ognissanti. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: una breve tregua dal maltempo prima del ritorno delle piogge

Clima stabile e soleggiato in gran parte del Paese nella giornata di oggi, martedì 28 ottobre 2025, per la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Una pausa breve dal maltempo che la scorsa settimana ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni interessate dall'allerte meteo.

Tutto è destinato a cambiare nei prossimi giorni per l'arrivo della perturbazione n.10 del mese che, nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, riporterà piogge e venti forti su gran parte del Paese. Tra le zone più colpite il Nord Italia, le regioni tirreniche e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 28 ottobre 2025: cielo sereno o poco nuvoloso lungo tutto lo stivale ad eccezione delle regioni del Sud e Isole dove non si esclude il rischio di deboli e isolate piogge. Le temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord e Sardegna, ma comunque su valori in linea con la media del periodo. Una giornata soleggiata con temperature tipicamente autunnali.

Da mercoledì 29 ottobre 2025 è previsto il primo peggioramento con nuvole sparse sulle regioni del Nord, Sardegna e lungo il Tirreno con il rischio di piogge e temporali dapprima nelle zone di Nord-Ovest e poi su Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Schiarite, invece, nel resto del Paese e in particolare su Basilicata, Calabria e Sicilia. In aumento le temperature nelle prime ore del mattino, mentre le massime in lieve calo con valori intorno ai 15° a Nord-Ovest. Nel resto del Paese clima mite con temperature intorno ai 20°.

Meteo, che tempo farà ad Halloween e weekend Ognissanti?

Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025, giorno di Halloween, l'Italia dovrà fare i conti con l'arrivo della perturbazione n.10 che interesserà principalmente le regioni del Centro Nord. Cielo nuvoloso e piogge su Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna. Non solo, anche nelle restanti regioni del Centro Nord non si escludono temporali seppur deboli e isolati. In crescita le temperature minime, mentre le massime in crescita.

Da venerdì 31 ottobre 2025, Halloween, gli effetti della perturbazione n.10 si sposteranno verso le regioni meridionali con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi su Campania, Calabria e Sicilia. In Sardegna, invece, schiarite, mentre nelle regioni del Centro Nord ancora nuvole e piogge irregolari.

In vista del weekend di Ognissanti, sabato 1 e domenica 2 novembre, la tendenza meteo è ancora incerta. Stando alle ultime proiezioni si delinea il possibile ritorno dell'alta pressione al Centro-Sud con un clima stabile e mite. Al Nord, invece, nuvole e nubi protagoniste con il rischio di temporali tra la Liguria e le Alpi.

Nuvole sparse nel resto del Paese nella giornata di sabato 1 novembre, mentre da domenica 2 novembre si delinea un deciso calo delle temperature con piogge diffuse su Toscana e regioni settentrionali. Come sempre per conferme ed aggiornamenti su questa evoluzione continuate a seguirci.