Meteo fine novembre 2024: che tempo farà? Le previsioni

Al via l'ultima settimana di novembre con temperature in graduale aumento dopo la prima ondata di freddo e gelo che ha colpito l'Italia con piogge, temporali e neve. Negli ultimi giorni di novembre l'alta pressione torna protagonista, ma in arrivo nuove perturbazioni. Le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni degli ultimi giorni di novembre tra sole e piogge

Bel tempo e sole al Sud, mentre nuvole al Centro-Nord. Le previsioni meteo degli ultimi giorni di novembre delineano una Italia climaticamente divisa in due, ma solo per poco visto che nella sera di lunedì 25 novembre 2024 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.7 del mese. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre nelle regioni del Nord per poi spostarsi successivamente anche al Centro-Sud. La rimonta dell'alta pressione segna un graduale aumento della temperature che si porteranno a valori superiori alla media. Ancora incerta l'evoluzione per l'ultima parte della settimana, anche se un vortice di aria fredda potrebbe scendere dal Mare del Nord verso i Balcani influenzando anche il clima in Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 25 novembre 2024: bel tempo con sole su Alpi Orientali, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori. Nuvole sparse nel resto del paese con il rischio di annuvolamenti più intensi nelle regioni del Nord. Non si escludono deboli piogge su Liguria e Lazio. Stabili le temperature massime. Nella giornata di martedì 26 novembre 2024 ancora nuvole e nubi nelle regioni del Nord con il rischio di temporali su Alpi, Nord-Ovest ed Emilia e nel corso della giornata anche lungo il settore dell’alto Adriatico. Torna la neve in alta quota dai 1600 ai 1900 metri sull’arco alpino. Non si escludono piogge e temporali alta Toscana, basso Lazio e nord della Campania. In crescita le temperature soprattutto nei valori minimi.

Che tempo farà nell'ultimo weekend di novembre?

La tendenza meteo dell'ultimo fine settimana di novembre è segnata dagli effetti della perturbazione n.7 del mese con nuove piogge e temporali lungo tutto lo stivale. I fenomeni temporaleschi saranno sicuramente più intensi ed attivi nella giornata di mercoledì 27 novembre all’estremo Nord-Est, nelle regioni centrali e sulla Campania. Ancora poco chiara l'evoluzione da giovedì 28 novembre anche se si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la n.8 del mese, che dopo aver interessato l'Europa orientale si muoverà verso l'Italia riportando piogge e freddo.

Ancora poco chiara la tempistica e dettagli, ma stando alle previsioni la perturbazione n.8 dovrebbero coinvolgere dapprima le Alpi e le zone di estremo Nord-Est per poi colpire nel weekend le regioni peninsulari. Dal punto di vista termico è possibile un calo delle temperature, in particolare nelle regioni del Nord. Per conferme ed ulteriori dettagli vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.