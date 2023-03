Meteo Festa della Donna, le previsioni per mercoledì 8 marzo 2023: ecco tutti i dettagli

Occhi puntati sulle previsioni meteo per il giorno della Festa della Donna. Che tempo farà mercoledì 8 marzo 2023? Possiamo anticipare che ci attende sicuramente una giornata all'insegna del sole e del caldo, sembrerà già di essere a Primavera inoltrata.

Previsioni meteo: che tempo farà mercoledì 8 marzo?

Il giorno della festa della donna sarà un giorno caratterizzato, secondo le ultime previsioni meteo, dall'assenza di perturbazioni. Sul Mediterraneo centrale soffieranno, infatti, venti miti di Libeccio. Sul Nordovest, sulla Sardegna e lungo il settore centrale adriatico prevarrà il sole. Nel resto d'Italia? Al mattino potrà verificarsi qualche debole pioggia, invece, sulla Sicilia occidentale, sulla Campania e sulla Calabria nordoccidentale.

Nel pomeriggio invece troveremo possibili piogge sulle zone di confine delle Alpi occidentali, con neve solo a quote medio alte ovvero sulle Alpi piemontesi di confine e in Valle d’Aosta. Qui i fiocchi cadranno poco sotto i 2000 metri. La sera, per finire, qualche pioggia arriverà anche sull’alta Toscana.

Come saranno le temperature? Si prevedono valori in rialzo tanto che in alcune zone si registreranno perfino valori sopra la norma. I valori massimi si attesteranno ad esempio tra i 15 e 21 gradi al Centro-Sud e sulle Isole. Venti di Libeccio soffieranno sul mar Ligure. I mari, invece, saranno mossi, fino a molto mossi, soprattutto per quanto riguarda il mar Ligure e il medio e alto Tirreno.

Cosa ci attende nei giorni a seguire? Le tendenze meteo

Che tempo farà dopo l'8 marzo? Giovedì 9 avremo una prevalenza di nuvole sull'Italia a parte ampie schiarite in Sicilia, Calabria meridionale, Nord-Ovest in estensione verso Nord-Est e medio Adriatico. Qualche debole pioggia sarà possibile nei settori più orientali del Friuli, tra estremo Levante Ligure e nord della Toscana, e tra Campania e nord-ovest della Calabria.

La situazione cambierà in serata. Il motivo? Le nubi saranno in aumento, soprattutto al Centro-Sud, con piogge in arrivo in Sardegna per colpa di una perturbazione che, nella giornata di venerdì 10, si appresterà ad attraversare le regioni del Centro-Sud.