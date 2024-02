Meteo, “Febbraprile” sull’Italia: sembra già Aprile con temperature in rialzo

Un fine settimana caldo e con temperature miti come se fossimo nel mese di Aprile. L'alta pressione è sempre più forte sull'Italia con giornate all'insegna del bel tempo e di un clima primaverile. Ecco le previsioni.

Meteo, è già primavera in Italia?

E' tempo di primavera anticipata in Italia. Il mese di febbraio, ribattezzato "Febbraprile", regala giornate di sole, cieli sereni e temperature miti come se fossimo ad Aprile. L'alta pressione insiste sull'Italia garantendo un clima stabile, asciutto e insolitamente mite, con temperature al di sopra della norma e valori che sfiorano anche i 20°. Caldo anomalo anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico è intorno ai 3000 metri. Attenzione: l'alta pressione comincerà ad indebolirsi dalla prossima settimana complice l'arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà principalmente le regioni del Nord con piogge e fenomeni temporaleschi e un calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo del weekend. Nuvole innocue al Nordest e Sardegna e bel tempo nel resto del Paese nella giornata di sabato 17 febbraio 2024. Bel tempo con temperature stabili e valori ben superiori alla norma a conferma di un clima primaverile. Nella giornata di domenica 18 febbraio 2024 tempo soleggiato e cieli sereni in buona parte del paese ad eccezione di qualche nuvole nell’estremo Nord-Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ancora nebbie nelle prime ore del mattino in pianura padana. Stazionarie le temperature con valori miti per il periodo.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

L'inizio della prossima settimana segna l'indebolimento dell'alta pressione. Una perturbazione, la n.3 del mese, è in arrivo in Italia e interesserà principalmente le regioni di Nord-Est, ma anche Sardegna e regioni del Centro con deboli fenomeni temporaleschi. Previsti banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulla bassa Pianura Padana.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono ancora incerti, anche se lo scenario più probabile è il ritorno di piogge e rovesci nelle regioni del Nord. Una nuova ondata di maltempo che, dopo aver colpito il Nord Italia, interesserà anche le regioni del Sud e del medio Adriatico. In lieve calo le temperature, anche se i valori saranno ancora superiori alla media del periodo. Da metà della prossima settimana è previsto il passaggio di una perturbazione ancora più intensa che riporterà forti piogge e un brusco calo delle temperature. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.