Meteo Europa, nuova ondata di calore: Francia e Spagna verso temperature record

Afa e temperature da record in arrivo in Europa. La rimonta dell'anticiclone nord-africano si fa sentire lungo tutto il Mediterraneo con la seconda ondata di calore del 2026 che si preannuncia intensa e duratura. In diverse zone scatta l'allerta meteo: massima attenzione in Francia e Spagna dove sono previste temperature roventi.

Caldo in Europa: in Spagna e Francia previsti fino a 40°

La seconda ondata di calore del 2026 sta interessando non solo l'Italia, ma anche l'Europa con diversi Stati osservati speciali per via dell'arrivo di temperature bollenti. Nelle prossime ore, infatti, diverse zone della Spagna e della Francia saranno colpite da una intensa ondata di caldo con temperature da record che sfioreranno in diverse zone fino a 40°.

L'agenzia meteorologica spagnola AEMET ha già diramato lo stato di allerta meteo per ondate di calore a Siviglia, Saragozza e Cordoba dove sono previste temperature anomalo con valori fino a 40°.

Da segnalare anche temperature fino ai 38 °C in Galizia e sul Cantabrico, mentre nei bacini dell'Ebro, del Tago, del Guadiana e del Guadalquivir i valori potrebbero raggiungere i 40 °C. Non solo, previste anche notti tropicali con temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 20° nemmeno in piena notte.

Anche in Francia scatta l'allerta meteo per il caldo a distanza di poche settimane dalla precedente ondata che ha fatto registrare numerosi decessi. Nelle prossime ore è prevista un'impennata generale delle temperature con picchi fino a 39° nelle zone di Sud-Ovest e nella regione di Bordeaux. Attenzione: sempre in Francia sono attese temperature fino a 40-45 °C nelle zone più calde del Paese.

Allerta caldo africano in Europa, non solo in Francia e Spagna

Caldo torrido e temperature roventi non solo in Francia e Spagna, visto che anche in Portogallo sono previsti valori anomali in crescita costante da sabato 20 giugno 2026. Secondo i dati le temperature dovrebbero restare da record anche nel corso della prossima settimana con alcune zone del Portogallo dove sono previsti 40° stando a quanto comunicato dalla meteorologa Maria João Frada.

"Stiamo già parlando di temperature intorno ai 35-40 °C all'inizio della prossima settimana, ma la soglia dei 40 °C sarà più confinata alle zone interne: l'entroterra della valle del Douro, la valle del Tago e l'interno dell'Alentejo" ha sottolineato la meteorologa Frada.

E non finisce qui, visto che anche nei Paesi generalmente più freschi e non interessati dalle allerte caldo dovranno fare i conti con caldo anomalo. Nei prossimi giorni, infatti, le temperature sfioreranno i 38° sulle pianure danubiane interne di Bulgaria e Romania, mentre a Budapest il termometro dovrebbe raggiungere i 37°.