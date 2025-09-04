FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: ci sarà l'Estate settembrina? La tendenza

Siamo entrati in quella fase di alta pressione con tempo generalmente bello, salvo qualche insidia locale, noto con il nome di estate settembrina.
4 Settembre 2025
Nonostante il calendario ci dica che l'autunno (almeno quelle meteorologico) è già iniziato, le temperature sono quelle tipiche della bella stagione. L'estate settembrina sembra volerci regalare ancora qualche giorno di sole e clima mite, ma quanto durerà?

Estate settembrina sull'Italia, le ultime tendenze meteo

Le ultime proiezioni meteo indicano che l'anticiclone africano continuerà a dominare la scena, regalandoci ancora qualche giorno di caldo e sole. La fase climatica tardiva caratteristica dell'Italia e di tutta l'area mediterranea, meglio conosciuta come "estate settembrina", sembra aver messo anche quest'anno l'autunno in stand-by.

Temperature gradevoli e giornate soleggiate non saranno protagoniste solo del prossimo fine settimana, ma anche dei giorni successivi. L'estate settembrina sembra destinata infatti a perdurare sul nostro Paese anche per molti giorni,

Il quadro sarà caratterizzato da giornate soleggiate, temperature contenute e poche precipitazioni anche all'inizio della prossima settimana, e l'anticiclone africano manterrà le temperature ovunque su valori superiori alla norma del periodo.

Qualche timido segnale di inizio autunno potrebbe invece arrivare nella seconda parte della giornata di martedì 9 settembre, quando il Nord Ovest potrebbe essere interessato da un possibile peggioramento, mentre nelle regioni peninsulari e in Sicilia insisterà un tempo soleggiato e caldo con temperature anche in aumento.

La situazione è destinata a cambiare nella giornata di mercoledì 10, quando la perturbazione potrebbe avanzare, coinvolgendo anche il Nordest, le regioni centrali e la Sardegna, mentre il Sud continuerà a essere interessato da caldo in temporanea intensificazione. Nel corso di giovedì 11 il fronte, anche se più indebolito, potrebbe transitare anche al Sud e la sua avanzata sarà accompagnata anche da un calo delle temperature.

Per ulteriori conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione si rimanda ai prossimi aggiornamenti.

Temperature gradevoli: settembre con clima ideale di giorno e di notte

Tra gli aspetti più interessanti di questa estate settembrina ci saranno le temperature. Le minime notturne oscilleranno tra i 15 e i 18 gradi da Nord a Sud, favorendo sonni più confortevoli rispetto alle notti passate, caratterizzate dai picchi estivi.

Durante il giorno, invece, i valori massimi difficilmente supereranno i 32-33 gradi, regalandoci un clima gradevole, ben lontano dalle ondate di calore che hanno segnato l’estate 2025.

