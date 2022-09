Meteo: l'estate non è finita. Dalla prossima settimana tornano il caldo e l'anticiclone africano, ecco dove

Caldo e temperature in aumento dalla prossima settimana per il ritorno dell'anticiclone africano. L'estate non è ancora terminata!

10 Settembre 2022 - ore 18:38 Redatto da Redazione Meteo.it