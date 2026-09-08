Meteo, El Niño verso un evento storico: quali effetti può avere sull'Italia

Un’importante evoluzione atmosferica potrebbe condizionare il prossimo inverno, favorendo un aumento delle precipitazioni e temperature generalmente più elevate del normale. Tuttavia, è ancora presto per delineare uno scenario preciso, poiché gli effetti possono cambiare sensibilmente da una stagione all’altra e a seconda delle aree interessate.

A influenzare l’andamento saranno anche le dinamiche dell’Atlantico e dell’Oceano Indiano, rendendo le proiezioni ancora soggette a possibili variazioni.

Meteo, quale sarà l'impatto di El Niño sull'Italia?

Gli effetti di El Niño sull’Europa sono generalmente più complessi da prevedere rispetto a quelli che interessano le aree tropicali. Le attuali proiezioni per l’inverno 2026-2027 indicano una possibile prevalenza di condizioni miti, con minori possibilità di neve soprattutto alle quote più basse. Le precipitazioni potrebbero quindi cadere più frequentemente sotto forma di pioggia, anche durante i mesi tipicamente invernali.

Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle correnti occidentali, in grado di trasportare verso il continente masse d’aria provenienti dall’Atlantico. Questo tipo di circolazione potrebbe mantenere le temperature sopra la media in diverse zone dell’Europa centrale e meridionale. Di conseguenza, le nevicate potrebbero risultare meno frequenti nelle pianure e sulle montagne di media altezza.

Sulle Alpi, invece, la situazione potrebbe essere differente, con condizioni più favorevoli alla neve soprattutto oltre i 1.800-2.000 metri. Nelle regioni settentrionali del continente, dove il clima è normalmente più freddo, la neve potrebbe continuare a essere più presente.

Per dicembre 2026, le previsioni suggeriscono accumuli nevosi inferiori alla media soprattutto nelle zone pianeggianti. Le correnti atlantiche potrebbero comunque garantire episodi di precipitazioni anche intensi, ma con temperature spesso troppo elevate per favorire la neve.

Anche gennaio 2027 potrebbe seguire una tendenza simile, con prevalenza di condizioni relativamente miti. La presenza di un possibile anticiclone dal Mediterraneo, associata alle correnti occidentali, potrebbe limitare ulteriormente le nevicate a bassa quota, mentre alcune zone montuose dell’Europa centro-orientale potrebbero ricevere quantitativi di neve superiori alla norma.

Cos'è El Niño e perché preoccupa

El Niño è una particolare fase naturale del sistema climatico che nasce nel Pacifico equatoriale e si manifesta con un anomalo aumento delle temperature delle acque superficiali. Questo cambiamento può modificare la normale circolazione dell’atmosfera, producendo conseguenze anche molto lontane dall’area in cui il fenomeno ha origine.

Gli effetti variano da continente a continente: in alcune zone possono aumentare le piogge e il rischio di alluvioni, mentre in altre possono prevalere siccità, caldo intenso e condizioni favorevoli agli incendi.

A rendere particolarmente importante l’attuale situazione è la presenza di El Niño in un pianeta già interessato dal progressivo aumento delle temperature legato alle emissioni di gas serra. La combinazione tra i due fattori potrebbe contribuire a rendere più frequenti o intensi alcuni eventi meteorologici estremi. Tra le conseguenze osservate vengono segnalati anche periodi più favorevoli agli incendi in Indonesia e una possibile riduzione delle precipitazioni legate ai monsoni in India.