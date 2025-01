Meteo, gli effetti della tempesta Herminia: pioggia e neve, forti raffiche di vento. Le previsioni

L'ultima settimana di gennaio 2025 è iniziata nel segno del maltempo per il passaggio dell'intensa perturbazione, denominata Herminia, che sta interessando le regioni del Centro-Nord e che ha provocato danni e disagi soprattutto a Genova e a Firenze. Forti raffiche di vento, neve e temporali nelle prossime ore con temperature anomale.

Maltempo in Italia: piogge e neve al Centro-Nord

Una violenta fase di maltempo si sta registrando nelle regioni del Centro-Nord in Italia colpite dal passaggio della perturbazione n.9 del mese di gennaio e interessate anche da uno stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Piogge e temporali in buona parte delle regioni settentrionali, ma anche Toscana e restanti regioni centrali. Non solo, neve sulle Alpi anche se a quote elevate per la stagione e forti raffiche di vento di burrasca fino a 80-90 Km/h.

Le temperature restano stabili con valori anomali per il periodo con punte di anche 8-10° in più rispetto alla media. La situazione non è destinata a cambiare nemmeno nei prossimi giorni visto che nella giornata di mercoledì 29 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.10 del mese, che insisterà anche nelle regioni del Sud Italia e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 28 gennaio: piogge e temporali al Nord con fenomeni persistenti su Lombardia orientale e Nord-Est. Nevica dai 1200/1300 metri della Val d’Aosta, fino a 1500/1700 metri del settore orientale. Il maltempo si fa sentire anche in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre dalle prime ore del pomeriggio è previsto un miglioramento al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro. Le temperature massime in crescita al Nord, mentre in calo in Sardegna.

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio migliora il tempo nelle regioni del Centro-Nord, mentre un clima instabile e variabile si delinea nelle regioni del Sud e Isole interessate da piogge e temporali. Schiarite al Nord con qualche nebbia nelle prime ore del mattino. In calo le temperature, in particolare nei valori minimi.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Che tempo farà in vista del weekend? La tendenza meteo delinea da giovedì 30 gennaio l’azione di un centro di bassa pressione sul Mediterraneo con il ritorno di nuvole e maltempo. Piogge e temporali su Piemonte, Liguria e Nord-Ovest della Lombardia e torna anche la neve sulle Alpi a circa 1000 metri. Durante la giornata non si escludono fenomeni temporaleschi in Salento ed estremo Nord-Ovest della Sardegna, mentre previste nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura Padana orientale, valli dell’Umbria e della Toscana. In calo le temperature al Centro-Sud.

Ancora incerte le previsioni meteo per la parte finale della settimana che segna la fine del mese di gennaio e l'arrivo di febbraio. Per la giornata di venerdì 31 gennaio si delinea ancora tempo nuvoloso con il rischio di qualche pioggia al Nord tra il settore ligure e la Val Padana centrale, ma anche in Liguria e Piemonte. Le temperature minime in ulteriore lieve calo al Sud, massime in rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna.

Nella giornata di sabato 1 febbraio clima instabile e variabile per la presenza di un vortice depressionario in Sicilia e Sardegna dove non si escludono piogge e temporali che, con il passare delle ore, si estenderanno anche in Calabria e Campania. Al Nord-Ovest piogge nelle prime ore del mattino, ma nel pomeriggio tendenza a schiarite. Domenica 2 febbraio si delinea una giornata di sole, ma con un calo delle temperature in particolare al Nord e Toscana. Per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme con i prossimi aggiornamenti.