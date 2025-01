Maltempo in Toscana, nubifragio a Firenze: strade allagate e disagi in diverse zone

Il passaggio della perturbazione n.9 del mese si è fatto sentire anche in Toscana colpita da una forte ondata di maltempo. Piogge torrenziali hanno colpito la città di Firenze dove si sono registrati disagi e allagamenti delle strade. La situazione.

Maltempo a Firenze: allagamenti anche nel centro storico

Una tempesta d'acqua ha colpito la città di Firenze nelle prime ore del mattino mandando letteralmente in tilt le centrali di emergenza. Disagi ed allagamenti per le strade del centro storico dove è caduta tanta di quell'acqua da intasare i tombini nella zona di Oltrarno, in Porta Romana.

Non solo, allagamenti anche nella zona di Soffiano dove le strade sono state completamente invase dall'acqua creando disagi al traffico e alla circolazione. Al momento non sono ancora stati stimati i danni. L'ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno la zona Fortezza dove è saltata la circolazione dei tram, mentre in via Mariti è stata bloccata la circolazione.

Disagi anche a Borgo San Lorenzo dove si è allagata tutta la zona intorno all'ospedale. Il primo cittadino Leonardo Romagnoli sui social ha comunicato: "Sono dovuti intervenire con le idrovore davanti al pronto soccorso per togliere l'acqua. La situazione è abbastanza critica in alcune frazioni".

Allerta meteo in Toscana per piogge e rischio idraulico e idrogeologico

Intanto in tutta la Toscana è stata diramata l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico ed idraulico nelle zone di Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia e Lunigiana. Proprio la Regione ha comunicato che a Mulazzo, comune nella provincia di Massa-Carrara, sono caduti più di 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Osservati speciali ora il fiume Magra e il Bagnone entrambi al primo livello di guardia.

Intanto è stata prorogata l'allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico ed idrogeologico per tutta la giornata in Toscana nelle zone di: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Arno-Casentino, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana.