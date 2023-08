Meteo Italia, dopo il maltempo torna l'anticiclone africano con temperature in aumento: previsti anche 35°

Dopo giorni segnati da una parentesi quasi "autunnale" con piogge e l'arrivo della prima neve sulla Marmolada, la rimonta dell'alta pressione segna il ritorno dell'anticiclone africano con un graduale aumento delle temperature lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni!

Meteo Italia, torna il caldo con picchi di anche 33-35°

L'estate 2023 non è ancora finita! L'insolita parentesi fresca registratasi nella prima settimana di agosto volge al termine per lasciare spazio al ritorno del caldo africano. Al via la terza ondata di calore dell'estate con la colonnina di mercurio pronta a toccare i 33-35° in diverse regioni e picchi ancora più alti nelle Isole. La rimonta da ovest dell’alta pressione segna la fine della corrente temperata nord-atlantica con il ritorno di un clima tipicamente estivo.

L'aumento delle temperature sarà graduale: da giovedì 10 agosto i valori cominceranno a salire per toccare il massimo nella giornata di domenica 13 agosto. L'intensificazione del caldo è legato al ritorno dell'anticiclone nord-africano che inizialmente si rinforzerà fra l’Africa nord-occidentale e la Penisola Iberica per poi interessare anche la nostra penisola. Il clima si farà ancora più caldo e bollente nella settimana di Ferragosto quando si innescherà la terza ondata di calore della stagione estiva anche se con temperature lontane da quelle da record dello scorso luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 9 agosto: bel tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche possibile velatura solo nelle regioni di Nord-Est e nelle zone montuose. Non si escludono sporadici rovesci lungo le Alpi Orientali, Dolomiti e rilievi friulani. Le temperature in lieve aumento con valori compresi tra i 26-32° e picchi di oltre 32° in Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo di domani: sole e caldo da Nord a Sud

Per la giornata di giovedì 10 agosto bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Le previsioni delineano uno scarso rischio di piogge a ridosso di Alpi e Appennini. Ancora in aumento le temperature con le massime comprese fra 27 e 32 gradi e picchi di oltre 33° al Sud e Isole. La tendenza meteo per i giorni che precedono il Ferragosto è all'insegna del bel tempo con sole e caldo lungo tutto lo stivale.

Per venerdì 11 agosto sole e bel tempo in tutta Italia con qualche annuvolamento solo sui rilievi appenninici del Centro-Sud, ma senza fenomeni importanti. Ancora in aumento le temperature che toccheranno il loro massimo nella giornata di domenica 13 agosto con picchi di oltre 35°. La settimana di Ferragosto si preannuncia così caratterizzata da clima stabile e caldo.