Meteo, il ritorno del caldo nel weekend e le punte di 35° per la nuova settimana. Ecco le zone con picchi più elevati

Il secondo fine settimana di giugno ha riportato il caldo nel nostro Paese complice un rinforzo dell'alta pressione che si farà sentire per tutta la prossima settimana. Le previsioni meteo segnalano l'assenza di nuove perturbazioni con un clima tipicamente estivo all'insegna del caldo e del bel tempo.

Meteo, torna il caldo in Italia con temperature che sfiorano i 35°

Dopo il miglioramento della condizione climatica nel weekend di sabato 11 e domenica 12 giugno, l'Italia sarà attraversata da una nuova ondata di calore. Per la nuova settimana, infatti, è previsto un clima tipicamente estivo con un aumento delle temperature da Nord a Sud con valori al di sopra della media del periodo compresi tra i 27-32° e possibili picchi di 33-34° lungo il versante tirrenico, al Sud e nelle Isole. Il picco massimo è previsto in Sardegna dove il termometro potrebbe segnare anche 35 gradi. Dopo le allerte meteo degli ultimi giorni, il maltempo lascia spazio al ritorno della bella stagione con un clima afoso e tipicamente estivo.

La situazione vedrà da giovedì 16 giugno lungo tutto lo stivale un nuovo vortice di aria calda. La terza ondata di calore della stagione è dunque alle porte complice il ritorno dell'Anticiclone africano.

Le previsioni meteo di inizio settimana

Ma come saranno i primi giorni della terza settimana di giugno? Tempo per lo più soleggio da Nord a Sud fatta eccezione per qualche possibile rovescio o temporale nelle zone interne di montagna. Nella giornata di lunedì 13 giugno il clima instabile interesserà principalmente le Alpi centro orientali con fenomeni sparsi e di breve intensità.

La situazione di instabilità perdurerà in queste zone anche nella giornata di martedì 14 coinvolgendo pure l'Appennino centro settentrionale. Infine nella giornata di mercoledì 15 giugno si segnala clima instabile anche nelle zone interne del Sud con rovesci di breve durata lungo l'Appennino meridionale e l'interno della Puglia. Nelle restanti parti del Paese è previsto un clima sereno con sole, caldo e bel tempo.