Meteo, dopo il caldo torna il maltempo da Nord a Sud con calo delle temperature: le previsioni

Alta pressione in indebolimento al Centro-Nord, mentre piogge e temporali al Nord. Le previsioni meteo di inizio settimana.
Clima8 Settembre 2025 - ore 13:04 - Redatto da Meteo.it

Dopo giorni all'insegna del caldo, l'alta pressione inizia ad indebolirsi nelle regioni del Centro-Nord complice l'arrivo della perturbazione n.3 di settembre che riporta maltempo da domani, 9 settembre, nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna.

Meteo, che tempo fa in Italia? Dopo il sole tornano le piogge

L'alta pressione resta stabile in buona parte del Paese anche se nelle regioni del Centro-Nord è in corso il primo indebolimento per l'arrivo della perturbazione n.3 di settembre in avvicinamento dall’Atlantico. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire da martedì 9 settembre nelle regioni del Nord, ma anche Toscana e Sardegna con piogge e temporali.

Da mercoledì 10 settembre la parte più attiva della perturbazione raggiungerà anche le restanti regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi. Al Sud estremo e Sicilia saranno solo lambite dalle nuvole con il tempo che resterà stabile. In calo le temperature dapprima nelle regioni settentrionali e successivamente anche nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre al Sud persiste un clima di stampo estivo con picchi di anche 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 8 settembre 2025: alternanza di nuvole e schiarite in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Non sono previste piogge di rilievo, a parte qualche breve rovescio dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Bel tempo stabile e soleggiato al Sud e Sicilia con temperature invariate e valori che sfiorano anche i 34-35°. In calo le temperature nelle regioni del Nord con valori compresi tra 25-32°.

Martedì 9 settembre 2025 schiarite in buona parte del Paese, mentre piogge sparse nelle regioni di Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Dal pomeriggio fenomeni temporaleschi diffusi nelle zone di Nord-Est, ma anche Toscana, Sardegna, Lombardia e Sicilia. In serata la situazione è destinata a peggiorare anche nel Lazio, Campania e Sicilia.

Meteo, la tendenza di metà settimana in Italia

La parte centrale della seconda settimana di settembre si delinea movimentata con un clima instabile e variabile complice il transito di una attiva perturbazione, la n.3 di settembre. Da mercoledì 10 settembre 2025 piogge e temporali sparsi nelle regioni settentrionali, Toscana, Lazio e Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e forti.

Dal pomeriggio e in serata il maltempo raggiungerà anche la Puglia settentrionale, Campania e la Sicilia occidentale. Con il ritorno di piogge e temporali calano anche le temperature di tanto, mentre al Sud e Sicilia è previsto ancora caldo con temperature vicine ai 35°. Da giovedì 11 settembre gli effetti della perturbazione n.3 si faranno sentire anche nel resto del Sud con un conseguente calo delle temperature. Piogge e rovesci anche al Centro.

Nella parte finale della settimana la tendenza delinea un nuovo rialzo della pressione lungo l'area mediterranea con il ritorno di un clima stabile e soleggiato nelle regioni del Centro-Sud. Al Nord clima variabile per il possibile transito, tra la fine di venerdì e sabato, di un altro fronte instabile con il rischio di piogge lungo le Alpi e al Nord-Ovest. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

  • Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima8 Settembre 2025

    Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta l'allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le zone a rischio.
  • Meteo, un’ondata di caldo anomalo nel primo weekend di settembre in Italia: le previsioni
    Clima6 Settembre 2025

    Meteo, un’ondata di caldo anomalo nel primo weekend di settembre in Italia: le previsioni

    L'anticiclone torna con caldo e temperature in aumento nel primo fine settimana di settembre 2025.
  • Meteo, weekend di stampo estivo in Italia con sole e temperature in aumento: le previsioni
    Clima5 Settembre 2025

    Meteo, weekend di stampo estivo in Italia con sole e temperature in aumento: le previsioni

    Il primo fine settimana di settembre 2025 è nel segno dell'anticiclone con caldo e sole lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo.
  • Torna il caldo in Italia, prevista una fiammata con picchi fino a 35°C: ecco in quale regioni
    Clima5 Settembre 2025

    Torna il caldo in Italia, prevista una fiammata con picchi fino a 35°C: ecco in quale regioni

    Torna il grande caldo sull'Italia. Le temperature, nel fine settimana, potranno raggiungere picchi fino a 35 gradi. Ecco in dove e perché.
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
Tendenza8 Settembre 2025
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
La perturbazione n.3 giovedì 11 settembre porterà temporali anche all'estremo Sud oltre ad un generale calo delle temperature: la tendenza meteo.
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Tendenza7 Settembre 2025
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Una nuova perturbazione avanza verso l'Italia: la parte più attiva arriverà mercoledì 10 settembre, portando piogge localmente intense.
Meteo, piogge in vista da martedì 9 settembre: le zone coinvolte
Tendenza6 Settembre 2025
Meteo, piogge in vista da martedì 9 settembre: le zone coinvolte
Anticiclone e caldo anomalo domineranno la scena fino a lunedì, poi si conferma una svolta: una nuova perturbazione investirà l'Italia da martedì
