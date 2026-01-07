Maltempo in Italia: neve al Centro Nord con disagi sulle strade, allagamenti a Roma

L'esondazione dell'Aniene a Roma.

La giornata dell'Epifania ha portato parecchio maltempo in Italia con neve al Centro - Nord e allagamenti a Roma. Si sono riscontrati pertanto parecchi disagi. Ecco le ultime news che giungono dalle zone più colpite e alcune immagini postate sui social e poi diventate virali. La neve per l'Epifania, intanto, non ha solo creato problemi, ma ha reso a volte il paesaggio, in un giorno di festa, più suggestivo e pronto ad essere immortalato e postato sui Facebook, Instagram e X.

Maltempo in Italia: tanta neve al Centro - Nord, disagi e scuole chiuse

A causa del forte maltempo in Italia, nel giorno dell'Epifania il Centro - Nord ha fatto i conti con la neve fino a quote basse. La Dama Bianca si è spinta anche sul mare imbiancando le coste romagnole dalla provincia di Ferrara fino a Rimini. Ebbene sì, in Emilia Romagna si è registrata una nevicata estesa e localmente abbondante dalla costa romagnola fino alle zone interne e appenniniche.

Fin dalle prime ore del mattino la neve si è presentata con quantitativi rilevanti per il periodo. Nella città di Bologna sono caduti dai 3 ai 5 cm, mentre nell’area orientale della provincia si sono superati i 10 cm, con punte di 18 cm a Mordano. A Bellaria, Rimini e Riccione gli accumuli hanno raggiunto e superato i 7-8 cm. Disagi si sono registrati su strade a autostrade, soprattutto in A14 visto anche il rientro dalle festività di molti italiani.

Le Marche hanno fatto i conti con neve e pioggia battente. Numerosi i disagi alla viabilità. Così come in Emilia Romagna, oltretutto, diversi sindaci hanno proclamato la chiusura delle scuole nella giornata di oggi, 7 gennaio 2026. In Regione sono stati oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco per automobilisti in difficoltà e alberi caduti sulla sede stradale.

#Maltempo #Marche, oltre 100 interventi dei #vigilidelfuoco per le forti precipitazioni nevose che stanno interessando la regione: a #PesaroUrbino il maggior numero di operazioni per soccorrere automobilisti in difficoltà e la rimozione di alberi caduti in strada [#6gennaio… pic.twitter.com/CQJsflHjKw — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 6, 2026

Neve anche in Toscana con disagi registrati sulle varie strade e sull'A1 tra Firenze e Bologna. Una frana ha invaso la strada regionale 302 Faentina, nel Comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone, in provincia di Firenze. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Tanta neve anche in Abruzzo dove il Gran Sasso è stato travolto e si sono registrati accumuli impressionanti che hanno superato i 2 metri nelle quote più alte. Dopo la neve, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2026, sono arrivate le gelate. Le temperature in forte ribasso hanno così causato l'aumento dei disagi e reso molte strade impraticabili in diverse località del Centro - Nord.

Allagamenti a Roma

La pioggia incessante a Roma ha causato numerosi allagamenti ed esondazioni dell'Aniene e dei suoi affluenti. Il Fosso di Pratolungo, affluente dell'Aniene, ad esempio, è esondato in più punti nel settore di via Tiburtina tra il Raccordo Anulare e via di Tor Cervara. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco, il personale e i volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno stabilito le opportune deviazioni del traffico e la chiusura di tratti di strade.