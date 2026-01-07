Maltempo a Roma: la Tiburtina allagata, ecco perché e le immagini

A causa del maltempo a Roma si sono registrati diversi allagamenti. Quello che ha destato maggiore preoccupazione è stato quello riguardante via Tiburtina. Cosa è accaduto? La strada si è allagata per colpa dell'esondazione dell'Aniene o meglio di un suo affluente. Ecco tutti gli ultimi dettagli sulla situazione e le immagini

Maltempo a Roma: piogge incessanti e allagamenti

A causa del forte maltempo che ha colpito il Lazio e la Capitale, nella Città Eterna si è verificata l'esondazione del fiume Aniene e dei suoi affluenti. Per questo motivo sono state chiuse numerose strade. La situazione si è fatta particolarmente critica in diversi quartieri ed è stata aggravata dalla continua pioggia battente che fino alla giornata di oggi non ha dato tregua. Tra di essi vi è il quartiere di Pietralata, ma problemi si sono registrati anche a:

ponte Nomentano,

ponte delle Valli sud,

Tor Tre Teste

altri quadranti dei Municipi III, IV e V.

In particolare, è finita sott’acqua parte di via degli Alberini, dove l’area degli orti risulta essere completamente sommersa.

Come dicevamo tra le principali chiusure a far maggiore notizia è stata via Tiburtina, che è stata interdetta al traffico da Casale San Basilio fino al ponte di via Anticoli, in direzione Tivoli. Nell’area meridionale della città, nel Municipio IX, invece, è stata chiusa anche la via Laurentina.

#Maltempo #Roma, 1.170 interventi in 4 giorni: dal 3 gennaio #vigilidelfuoco impegnati giorno e notte per allagamenti, frane, alberi caduti e operazioni di soccorso. Prosegue il lavoro delle squadre, monitorato il livello dell'acqua dei fiumi Tevere e Aniene [#7gennaio 12:00]

Oggi, 7 gennaio 2026, la pioggia è cessata e la conta dei danni può iniziare. Non ci sono solo quelli provocati da numerosi alberi caduti, ma anche quelli dovuti agli allagamenti in numerosi esercizi commerciali nei municipi III, IV, V e VI.

Numerosi i danni anche alle imprese, dove solo ora, al rientro delle festività, si potranno verificare i funzionamenti dei vari macchinari. Per fortuna a Corcolle gli agricoltori sono riusciti a mettere in salvo gli animali prima che il fiume fuoriuscisse.

#Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per accedere

Nessun allarme per il Tevere. Il letto del fiume sta riuscendo a smaltire la portata dell'acqua e non desta preoccupazioni. Le banchine però rimarranno ancora chiuse.

Maltempo: chiuse le banchine del Tevere nel tratto urbano dalla sera di ieri 4 gennaio 2026, fino a cessate esigenze.



ℹ️ Info: https://t.co/6MzwajUodw pic.twitter.com/kt5yqt0Gll — Roma (@Roma) January 5, 2026

L'esondazione dell'Aniene: il colpevole dell'allagamenti in Via Tiburtina

A causa dell'esondazione del fiume Aniene e dei suoi affluenti sono state colpite alcune zone di Roma. Nel pomeriggio del giorno dell'Epifania, però, a causare i maggiori disagi è stato il Fosso di Pratolungo, un affluente dell'Aniene. Il fosso è tracimato in più punti nel settore di via Tiburtina tra il Raccordo Anulare e via di Tor Cervara. Sul posto hanno lavorato per ore e ore, insieme, sia i vigili del Fuoco che i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia locale per stabilire le deviazioni necessarie e le varie interdizioni. Ecco perché con una ordinanza sono state poi chiuse: via Vannina, via Tivoli, via Compagna e un tratto di via di Tor Cervara e via Tiburtina da via del Casale di San Basilio in direzione del Grande raccordo anulare.