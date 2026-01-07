FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo a Roma: la Tiburtina allagata, ecco perché e le immagini

Maltempo a Roma: la Tiburtina allagata, ecco perché e le immagini

La pioggia battente ha causato parecchi disagi a Roma, i disagi si sono acuiti con l'esondazione dell'Aniene. Ecco le ultime news.
Clima7 Gennaio 2026 - ore 16:35 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Gennaio 2026 - ore 16:35 - Redatto da Meteo.it

A causa del maltempo a Roma si sono registrati diversi allagamenti. Quello che ha destato maggiore preoccupazione è stato quello riguardante via Tiburtina. Cosa è accaduto? La strada si è allagata per colpa dell'esondazione dell'Aniene o meglio di un suo affluente. Ecco tutti gli ultimi dettagli sulla situazione e le immagini

Maltempo a Roma: piogge incessanti e allagamenti

A causa del forte maltempo che ha colpito il Lazio e la Capitale, nella Città Eterna si è verificata l'esondazione del fiume Aniene e dei suoi affluenti. Per questo motivo sono state chiuse numerose strade. La situazione si è fatta particolarmente critica in diversi quartieri ed è stata aggravata dalla continua pioggia battente che fino alla giornata di oggi non ha dato tregua. Tra di essi vi è il quartiere di Pietralata, ma problemi si sono registrati anche a:

  • ponte Nomentano,
  • ponte delle Valli sud,
  • Tor Tre Teste
  • altri quadranti dei Municipi III, IV e V.

In particolare, è finita sott’acqua parte di via degli Alberini, dove l’area degli orti risulta essere completamente sommersa.

Come dicevamo tra le principali chiusure a far maggiore notizia è stata via Tiburtina, che è stata interdetta al traffico da Casale San Basilio fino al ponte di via Anticoli, in direzione Tivoli. Nell’area meridionale della città, nel Municipio IX, invece, è stata chiusa anche la via Laurentina.

Oggi, 7 gennaio 2026, la pioggia è cessata e la conta dei danni può iniziare. Non ci sono solo quelli provocati da numerosi alberi caduti, ma anche quelli dovuti agli allagamenti in numerosi esercizi commerciali nei municipi III, IV, V e VI.

Numerosi i danni anche alle imprese, dove solo ora, al rientro delle festività, si potranno verificare i funzionamenti dei vari macchinari. Per fortuna a Corcolle gli agricoltori sono riusciti a mettere in salvo gli animali prima che il fiume fuoriuscisse.

Nessun allarme per il Tevere. Il letto del fiume sta riuscendo a smaltire la portata dell'acqua e non desta preoccupazioni. Le banchine però rimarranno ancora chiuse.

L'esondazione dell'Aniene: il colpevole dell'allagamenti in Via Tiburtina

A causa dell'esondazione del fiume Aniene e dei suoi affluenti sono state colpite alcune zone di Roma. Nel pomeriggio del giorno dell'Epifania, però, a causare i maggiori disagi è stato il Fosso di Pratolungo, un affluente dell'Aniene. Il fosso è tracimato in più punti nel settore di via Tiburtina tra il Raccordo Anulare e via di Tor Cervara. Sul posto hanno lavorato per ore e ore, insieme, sia i vigili del Fuoco che i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia locale per stabilire le deviazioni necessarie e le varie interdizioni. Ecco perché con una ordinanza sono state poi chiuse: via Vannina, via Tivoli, via Compagna e un tratto di via di Tor Cervara e via Tiburtina da via del Casale di San Basilio in direzione del Grande raccordo anulare.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Toscana: disagi alla viabilità per colpa della neve. Ritardi anche per i treni - Video
    Clima7 Gennaio 2026

    Maltempo in Toscana: disagi alla viabilità per colpa della neve. Ritardi anche per i treni - Video

    Maltempo e neve in Toscana: moltissimi disagi alla viabilità. Rallentamenti anche per la circolazione dei treni con ritardi di 30 minuti.
  • Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole?
    Clima7 Gennaio 2026

    Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole?

    Neve e piogge in gran parte d'Italia: l'inverno è tornato facendo crollare le temperature lungo tutto lo stivale.
  • Maltempo in Italia: neve al Centro Nord con disagi sulle strade, allagamenti a Roma
    Clima7 Gennaio 2026

    Maltempo in Italia: neve al Centro Nord con disagi sulle strade, allagamenti a Roma

    La forte ondata di maltempo in Italia ha portato molta neve al Centro Nord e causato allagamenti a Roma oltre che diversi disagi. Le news
  • Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze Nord
    Clima7 Gennaio 2026

    Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze Nord

    Neve inToscana: disagi alla viabilità in autostrada: A1 bloccata. Necessaria la chiusura del casello di Firenze Nord
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Tendenza6 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Tendenza5 Gennaio 2026
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Gennaio ore 19:24

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154