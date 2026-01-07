FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: 7 gennaio tra schiarite e maltempo, si intensifica il freddo

Freddo in aumento e maltempo in molte regioni: nuove nevicate in arrivo, ecco dove
Previsione7 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Dopo un'epifania all'insegna del maltempo invernale, con clima freddo e neve fino in pianura, lo scenario meteo resta piuttosto dinamico e decisamente invernale, con il transito di alcune perturbazioni e dalla propagazione di una massa d’aria molto fredda di origine artica verso il Mediterraneo centrale.
La perturbazione che ieri ha investito l'Italia si è allontanata, ma alle sue spalle so sta già facendo strada una nuova veloce perturbazione che oggi - mercoledì 7 gennaio - riporterà il maltempo al Sud, sulle Isole e in parte del Centro. Questo sistema nuvoloso si allontanerà giovedì verso la Grecia lasciando residue precipitazioni al Meridione.

Nel frattempo il clima si manterrà decisamente freddo, con temperature sotto la media al Centro-Nord, in Puglia e in Sardegna. All’estremo Sud e in Sicilia il freddo si farà sentire soprattutto giovedì, quando i venti freddi riusciranno a raggiungere anche queste regioni.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 gennaio

Ampie schiarite in gran parte del Nord e in Toscana, a parte ancora nubi compatte e residue nevicate fino a bassa quota in Romagna. Cielo nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, al Sud e in Sicilia, più isolate su medio Adriatico, basso Lazio e Sardegna. Qualche nevicata sull’Appennino centrale, a quote molto basse nelle Marche, oltre i 400/800 metri nel resto del settore; neve più abbondante, ma a quote più elevate sui rilievi del Sud; un po’ di neve oltre 600-700 metri anche sui rilievi sardi.
Gelate diffuse di notte e all’alba al Nord; massime in calo, anche sensibile, al Centro-Sud. Ventoso sulle regioni centro-meridionali e sui mari settentrionali. Mari in prevalenza mossi o localmente molto mossi, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 8 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e in Campania, a parte la presenza di nubi compatte e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi occidentali. Nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci isolati e intermittenti su Puglia, Calabria e settori nord delle Isole, in attenuazione sulla Puglia dal pomeriggio e nelle altre regioni alla sera. Nevicate a quote collinari nel Gargano, oltre 800-1000 metri su Calabria e Sicilia.
Temperature minime in calo al Nord-Est e al Centro-Sud, con gelate diffuse al Centro-Nord. Massime in rialzo in Sardegna e, localmente, anche al Centro-Nord, in calo al Sud e in Sicilia: valori quasi ovunque sotto la media. Ventoso per Maestrale al Sud, sulle Isole e localmente anche al Centro. Mari da mossi a localmente agitati, eccetto i settori nord del Tirreno e Adriatico.

