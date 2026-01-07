FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo in Toscana: disagi alla viabilità per colpa della neve. Ritardi anche per i treni - Video

L'ondata di maltempo e la neve in Toscana hanno causato moltissimi disagi alla viabilità sulle strade e ritardi per i treni in direzione Firenze.
Clima7 Gennaio 2026 - ore 16:54 - Redatto da Meteo.it
Epifania imbiancata dalla neve e tanti disagi per Firenze e diverse località della Toscana. Il maltempo delle scorse ore ha letteralmente regalato alle località della regione diversi paesaggi imbiancati e atmosfere fiabesche. Non sono mancati però i disagi che hanno interessato maggiormente la viabilità con rallentamenti vari, e ritardi per i treni nella zonda di Firenze.

Maltempo e neve in Toscana: i disagi

I disagi maggiori causati dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione Toscana nelle scorse ore a causa delle intense nevicate, sono stati alla circolazione. La sala operativa della regione Toscana a causa dell’allerta meteo ha annullato tutte le manifestazioni in programma a Firenze e dintorni.

Situazione neve a Fiesole e San Casciano

Un risveglio innevato in particolare per il Comune di Fiesole durante le ore della mattina del 6 gennaio. A San Casciano le strade e le campagne sono state completamente ricoperte di bianco dalla neve caduta durante le ore dell'intera giornata dell'Epifania.

Sono entrati in azione dalle prime ore della giornata i mezzi spazzaneve della Protezione civile. Attivate subito le operazioni spargisale in diverse località. Tantissime le auto completamente bloccate dalla neve sulle strade e lungo le autostrade della regione.

Nevicate a Bagno a Ripoli, Montelupo Fiorentino, Certaldo, Montespertoli e Castelfiorentino

Anche le colline di Bagno a Ripoli sono apparse completamente innevate. Il comune in provincia di Firenze, a causa della neve ha vissuto diversi disagi alla viabilità. Situazione analoga anche tra Mugello e Firenzuola.

Tra i paesi più colpiti dalle intense nevicate della giornata di ieri, troviamo Montelupo Fiorentino, Certaldo, Montespertoli e Castelfiorentino. Anche in queste località sono entrati in azione immediatamente i mezzi spargisale.

Disagi ai treni con ritardi di 30 minuti

I disagi si sono verificati non solo sulle strade ma anche per la circolazione dei treni con rallentamenti per tutta la giornata in direzione Firenze. Ritardi anche a causa di alcune verifiche sulla linea nei pressi di Firenze Campo Marte. I disagi hanno coinvolto sia l'alta velocità, ma soprattutto gli Intercity, che hanno registrato ritardi anche superiori ai 30 minuti.

