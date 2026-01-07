Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole?

Clima dinamico e variabile in Italia segnato dal passaggio di una serie di perturbazioni che hanno riportato freddo e maltempo da Nord a Sud. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, freddo e neve in Italia: l'inverno è tornato!

L'arrivo di una serie di perturbazioni ha segnato il ritorno dell'inverno in gran parte d'Italia con l'afflusso di aria fredda di origine artica diretta verso l'Italia e il Mediterraneo centrale. La perturbazione n.2 del mese, dopo aver colpito gran parte delle regioni del Centro-Sud, si allontana via verso i Balcani, ma la tregua ha le ore contate visto che è in arrivo la perturbazione n.3 diretta verso il Centro-Sud e Isole. Al Nord, invece, freddo e neve con temperature al di sotto della media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 7 gennaio 2026: schiarite al Nord e Toscana, neve fino a bassa quota in Emilia Romagna e Marche. Nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Torna ancora la neve sull’Appennino centrale oltre i 400/800 metri, ma nevica anche sui rilievi del Sud oltre 600 metri. In calo le temperature che sfiorano valori al di sotto della media del periodo.

Giovedì 8 gennaio 2026 alternanza di sole e nuvole al Centro-Nord e Campania, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e rovesci su Puglia, Calabria e settori nord delle Isole. Ancora neve fino a quote collinari nel Gargano, oltre 800-1000 metri su Calabria e Sicilia. Le temperature minime in calo al Nord-Est e al Centro-Sud con il rischio di gelate diffuse al Centro-Nord nelle prime ore del mattino. Le massime in aumento in Sardegna e localmente al Centro-Nord, mentre in calo al Sud e in Sicilia.

Che tempo farà nel secondo weekend di gennaio 2026?

Da venerdì 9 gennaio 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Sud che favorirà un deciso rialzo delle temperature. Nuvole in aumento anche al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali nei versanti tirrenici e lungo l’Appennino. Non si esclude qualche isolata pioggia anche in Sardegna, mentre al Nord clima soleggiato ma freddo. Neve sulle Alpi nei settori del Piemonte e della Valle d’Aosta.

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di gennaio 2026 delineano un clima decisamente freddo ed invernale con un diffuso calo delle temperature. Neve al Nord e nelle zone alpine di confine, mentre al Centro-Sud clima perturbato con il rischio di piogge e temporali sparse. Da domenica 11 gennaio 2026 ancora nevicate intermittenti fino a quote molto basse nelle regioni adriatiche. Naturalmente si tratta di una previsione al momento ancora incerta: per questo motivo per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.