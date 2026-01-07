FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole?

Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole?

Neve e piogge in gran parte d'Italia: l'inverno è tornato facendo crollare le temperature lungo tutto lo stivale.
Clima7 Gennaio 2026 - ore 11:46 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Gennaio 2026 - ore 11:46 - Redatto da Meteo.it

Clima dinamico e variabile in Italia segnato dal passaggio di una serie di perturbazioni che hanno riportato freddo e maltempo da Nord a Sud. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, freddo e neve in Italia: l'inverno è tornato!

L'arrivo di una serie di perturbazioni ha segnato il ritorno dell'inverno in gran parte d'Italia con l'afflusso di aria fredda di origine artica diretta verso l'Italia e il Mediterraneo centrale. La perturbazione n.2 del mese, dopo aver colpito gran parte delle regioni del Centro-Sud, si allontana via verso i Balcani, ma la tregua ha le ore contate visto che è in arrivo la perturbazione n.3 diretta verso il Centro-Sud e Isole. Al Nord, invece, freddo e neve con temperature al di sotto della media del periodo.  

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 7 gennaio 2026: schiarite al Nord e Toscana, neve fino a bassa quota in Emilia Romagna e Marche. Nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Torna ancora la neve sull’Appennino centrale oltre i 400/800 metri, ma nevica anche sui rilievi del Sud oltre 600 metri. In calo le temperature che sfiorano valori al di sotto della media del periodo.

Giovedì 8 gennaio 2026 alternanza di sole e nuvole al Centro-Nord e Campania, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e rovesci su Puglia, Calabria e settori nord delle Isole. Ancora neve fino a quote collinari nel Gargano, oltre 800-1000 metri su Calabria e Sicilia. Le temperature minime in calo al Nord-Est e al Centro-Sud con il rischio di gelate diffuse al Centro-Nord nelle prime ore del mattino. Le massime in aumento in Sardegna e localmente al Centro-Nord, mentre in calo al Sud e in Sicilia.

Che tempo farà nel secondo weekend di gennaio 2026?

Da venerdì 9 gennaio 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Sud che favorirà un deciso rialzo delle temperature. Nuvole in aumento anche al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali nei versanti tirrenici e lungo l’Appennino. Non si esclude qualche isolata pioggia anche in Sardegna, mentre al Nord clima soleggiato ma freddo. Neve sulle Alpi nei settori del Piemonte e della Valle d’Aosta.

La tendenza meteo in vista del secondo weekend di gennaio 2026 delineano un clima decisamente freddo ed invernale con un diffuso calo delle temperature. Neve al Nord e nelle zone alpine di confine, mentre al Centro-Sud clima perturbato con il rischio di piogge e temporali sparse. Da domenica 11 gennaio 2026 ancora nevicate intermittenti fino a quote molto basse nelle regioni adriatiche. Naturalmente si tratta di una previsione al momento ancora incerta: per questo motivo per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze Nord - Video
    Clima7 Gennaio 2026

    Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze Nord - Video

    Neve inToscana: disagi alla viabilità in autostrada: A1 bloccata. Necessaria la chiusura del casello di Firenze Nord
  • Neve per l'Epifania: ecco i dati di quanta ne è caduta tra Emilia e Marche
    Clima7 Gennaio 2026

    Neve per l'Epifania: ecco i dati di quanta ne è caduta tra Emilia e Marche

    L'Epifania ha portato la neve in pianura tra Emilia Romagna e Marche: ecco la situazione e quanta ne è caduta.
  • Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 7 gennaio 2016 in Italia: le regioni a rischio
    Clima6 Gennaio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 7 gennaio 2016 in Italia: le regioni a rischio

    Doppia allerta arancione e gialla in Italia per mercoledì 7 gennaio 2026 in Italia: tutte le zone e regioni interessate.
  • Meteo Italia: vortice freddo in arrivo. Pioggia, vento e neve fino in pianura
    Clima5 Gennaio 2026

    Meteo Italia: vortice freddo in arrivo. Pioggia, vento e neve fino in pianura

    Ecco le ultime news di meteo per l'Italia avvolta da un vortice freddo che porta pioggia e neve fino in pianura. Ecco dove e quando
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Tendenza6 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Tendenza5 Gennaio 2026
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
Tendenza4 Gennaio 2026
Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
Vortice ciclonico in azione sull'Italia: maltempo in molte regioni, con neve fino a bassa quota e freddo in aumento. Gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Gennaio ore 11:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154