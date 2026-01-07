Meteo, 7 gennaio con pioggia e neve su parte del Centro-sud

La situazione meteorologica resta piuttosto dinamica, caratterizzata dal transito di alcune perturbazioni e dalla propagazione di una massa d’aria molto fredda di origine artica verso la nostra Penisola e il Mediterraneo centrale. La perturbazione (nr. 2 di gennaio) che ha interessato gran parte del Centro-Sud e l’alto Adriatico si allontana verso i Balcani favorendo una breve pausa, interrotta dall’arrivo di una nuova veloce perturbazione (la nr.3) che oggi riporterà il maltempo al Sud, sulle Isole e parte del Centro. Questa perturbazione si sposterà domani verso la Grecia lasciando residue precipitazioni al Meridione. Nel frattempo il clima si manterrà decisamente freddo con temperature sotto la media al Centro-Nord, in Puglia e Sardegna. All’estremo Sud e in Sicilia il calo termico sarà evidente soprattutto domani, quando i venti freddi riusciranno a raggiungere anche queste regioni. La settimana dovrebbe chiudersi di nuovo all’insegna della variabilità e degli sbalzi termici, più che altro al Centro-Sud; le regioni settentrionali saranno probabilmente interessate da condizioni più stabili con temperature costantemente rigide.

Previsioni meteo per mercoledì 7 gennaio

Ampie schiarite al Nord e in Toscana, a parte ancora nubi compatte e residue nevicate fino a bassa quota tra Romagna e Marche. Cielo nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale al Sud e in Sicilia, più isolate su medio Adriatico, basso Lazio e Sardegna. Deboli nevicate sull’Appennino centrale oltre i 400/800 metri; neve più abbondante, ma a quote più elevate sui rilievi del Sud e oltre 600 metri sui rilievi sardi. In serata migliora al Centro, continua il maltempo al Sud, con quota neve in calo fino a 600/900 metri. Temperature in calo, anche sensibile, al Centro-Sud. Bora sull’alto Adriatico, ventoso al Centro-Sud, Maestrale molto forte in Sardegna e Sicilia. Mari mossi o molto mossi, agitati il Mare e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 8 gennaio

Giovedì. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e in Campania, a parte la presenza di nubi compatte e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi occidentali. Nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci isolati e intermittenti su Puglia, Calabria e settori nord delle Isole, in attenuazione sulla Puglia dal pomeriggio e nelle altre regioni alla sera. Nevicate a quote collinari nel Gargano, oltre 800-1000 metri su Calabria e Sicilia. Temperature minime in calo al Nord-Est e al Centro-Sud: gelate diffuse al Centro-Nord. Massime in rialzo in Sardegna e, localmente, anche al Centro-Nord, in calo al Sud e in Sicilia: valori quasi ovunque sotto la media. Ventoso per Maestrale al Sud, sulle Isole e localmente anche al Centro. Mari da mossi a localmente agitati, eccetto i settori nord del Tirreno e Adriatico.