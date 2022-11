Meteo domenica 20 novembre: perturbazione in transito con piogge, temporali, neve e vento. Ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo per domenica 20 novembre? La perturbazione in transito porterà ancora: piogge, temporali, neve e vento. Ecco quali saranno le zone maggiormente colpite e cosa dovremo aspettarci nelle prossime ore.

Previsioni meteo 20 novembre: che tempo farà?

Che tempo farà domenica 20 novembre? Le ultime previsioni meteo ci hanno annunciato come abbia preso il via un periodo caratterizzato dal via vai di alcune perturbazioni. Avremo a che fare spesso con: nuvole, pioggia, vento e nevicate in montagna. La perturbazione numero 7 del mese di novembre, giunta sull'Italia già sabato, nella giornata di domenica porterà nubi e piogge al Sud, proprio mentre nel resto del Paese il tempo tenderà al miglioramento.

Nello specifico domenica 20 novembre avremo al Nord tempo bello. Non sono da escludere però locali nebbie all’alba sulla bassa Valpadana. Al Centro, invece, vi sarà ancora una certa nuvolosità inizialmente che porterà con sé le ultime precipitazioni. Al mattino pioverà soprattutto su:

Appennino Centrale

Basso Lazio

Campania

Salento

Calabria

Sicilia

Nord della Sardegna

Nel pomeriggio, a partire dal lato tirrenico, assisteremo invece a vari rasserenamenti. Al Sud e sulla Sicilia, infine, il cielo sarà molto nuvoloso. In queste zone potranno verificarsi piogge diffuse e locali rovesci o temporali.

Cosa dire delle temperature? Ebbene le minime saranno in sensibile calo al Nord. Le massime in diminuzione ovunque, ma soprattutto al Sud e in Sicilia. Insomma a causa di venti più freddi le temperature caleranno quasi dappertutto finendo per essere al di sotto dei valori medi stagionali. Ciò accadrà proprio dopo tanti mesi in cui sono sempre rimaste sopra la media e si è sempre parlato di caldo eccezionale o di estate perenne. Che dire? Finalmente è giunto l'autunno.

Meteo, le tendenze per la prossima settimana

Che tempo farà dopo il 20 novembre? Quali sono le tendenze meteo per la prossima settimana? Lunedì 21 novembre sarà una giornata abbastanza soleggiata e con poche piogge. Verso sera la nuvolosità andrà aumentando sul Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna con qualche debole e isolata pioggia in arrivo dal pomeriggio su Sardegna occidentale, Liguria di levante, nord-ovest della Toscana e Alpi occidentali e nord ovest della Lombardia. In serata il tempo tenderà rapidamente a peggiorare sul Nord Italia, sulla Sardegna e sul medio Tirreno per l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che tra la notte e la giornata di martedì 22 novembre porterà condizioni di forte maltempo in tutta Italia. Insomma la tregua tra domenica e martedì sarà quindi davvero molto breve. Presto il nostro Paese dovrà fare i conti con nuove piogge e nevicate anche intense.