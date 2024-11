Meteo, dicembre al via con la neve? Le previsioni

Cosa dicono le previsioni meteo per l'inizio del mese di dicembre? L'ultimo mese dell'anno prende il via sotto la neve? Sappiamo che il mese di novembre termina con pioggia e neve in montagna. Tra venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre una perturbazione dai Balcani irromperà sulla nostra Penisola con correnti di aria fredda. Il sistema perturbato darà vita a un vortice di bassa pressione capace di influenzare il tempo dell’intero fine settimana, portando ovunque un po’ di freddo invernale.

Neve a fine novembre: le previsioni meteo

Tra venerdì e sabato l'arrivo della nona perturbazione del mese di novembre potrebbe portare neve e gelo in diverse zone d'Italia. Nello specifico venerdì la giornata prenderà il via con il bel tempo al Nord e nebbie, nelle ore più fredde, diffuse in Val Padana. Avremo cieli poco nuvolosi anche in Toscana. Il tempo sarà però nuvoloso sul resto d’Italia. Nel corso della giornata potranno verificarsi piogge sparse su regioni centrali adriatiche, settori interni verso il Lazio, Sud e Sardegna, in serata anche in Sicilia. Si attende qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 1.000 metri. Per finire le temperature massime saranno in calo al Centro-Sud e nelle regioni alpine.

L'ultimo giorno del mese di novembre, ovvero sabato 30, avremo precipitazioni sparse su: Marche, Abruzzo e Molise con neve sopra i 700 metri circa e rovesci sul nord della Sicilia e nel sud della Calabria. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni interesseranno l'Abruzzo, qualche rovescio è previsto sulla Puglia meridionale, mentre rovesci e temporali si formeranno su Sicilia orientale e bassa Calabria. Per finire le temperature saranno in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni meteo inizio di dicembre: che tempo farà?

Le ultime tendenze meteo confermano l'arrivo di una nuova fase di maltempo invernale con il ritorno di pioggia, vento, aria fredda e neve in montagna per l'inizio del mese di dicembre. Domenica 1 dicembre saranno ancora possibili rovesci soprattutto nel settore dell'alto mar Ionio. Precipitazioni residue interesseranno Molise e basso versante Tirrenico. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole.

Lunedì 2 dicembre si attende un rialzo della pressione e condizioni meteo stabili. Si attenueranno anche i venti freddi settentrionali così che le temperature aumenteranno ulteriormente, con un rialzo più evidente al Centro-Nord.

Poi? Nei giorni successivi - secondo le ultime tendenze meteo- potrà transitare una nuova perturbazione atlantica che, tra martedì e mercoledì, attraverserà l’Italia da Nord a Sud. Il sistema porterà un po’ di piogge e nevicate sulle Alpi, a quote medio-alte, insieme a un nuovo calo termico.