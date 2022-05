Meteo, dalle piogge a un assaggio d'estate con il caldo: per quanto durerà?

Le ultime previsioni meteo ci preannunciano che stiamo passando in maniera quasi netta dalle piogge dell'ultima settimana a un vero e proprio assaggio d'estate con temperature in rialzo che potranno arrivare a toccare - in alcune località - anche i 30°. Quanto durerà? Per quanto tempo risentiremo degli effetti dell'anticiclone africano che sta abbracciando l'Italia e portando oltre al bel tempo anche il caldo? Ecco tutte le ultime notizie in merito.

Meteo, l'effetto dell'anticiclone africano: quanto durerà il caldo estivo di questi giorni?

Dopo le piogge degli ultimi giorni ci attendono lunghe giornate di bel tempo con cielo soleggiato e temperature intorno ai 30°. Questa particolare fase meteo segnata dal caldo estivo con il termometro che salirà con medie degne del mese di giugno inoltrato proseguirà fino al fine settimana. Secondo le ultime tendenze meteo, è bene sottolinearlo, pare però che tra venerdì e il prossimo weekend però l’alta pressione potrebbe leggermente indebolirsi.

Faranno capolino episodi di instabilità sulle Alpi centro-orientali. Nella giornata di sabato infine si potranno verificare piovaschi anche sui settori della Val Padana centro occidentale. Per questo motivo le temperature saranno in calo sulle aree alpine e prealpine orientali. Non si registreranno variazioni, invece, altrove con valori sopra le medie stagionali.

Come sarà il meteo del prossimo fine settimana?

La seconda settimana di maggio si preannuncia, come dicevamo, all'insegna del caldo estivo, almeno fino al prossimo weekend. Come sarà il fine settimana? In generale sull’Italia vi sarà un debole campo di alta pressione che terrà lontane le perturbazioni e le temperature resteranno superiori alla norma.

Il caldo comunque dovrebbe persistere anche nel fine settimana, poi lo scenario meteorologico muterà nuovamente con l’arrivo di perturbazioni che da metà mese potrebbero guastare il tempo al Nord.