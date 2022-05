Meteo: dal caldo intenso alla neve, negli Usa una tempesta invernale a Denver. Video

La pazzia del meteo ha lasciato di stucco gli americani a Denver, in Colorado. Come mai? Dal caldo intenso si è passati alla neve. Nonostante si sia sempre più abituati a sbalzi termici talvolta eclatanti, questa volta il fatto di passare dall’Estate all’Inverno in 24 ore ha sconvolto un po' tutti. Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, dove si sono toccati picchi di 35 gradi, si è approdati a -1 con la neve pronta a fioccare come se fosse dicembre.

Meteo, neve a maggio a Denver: cosa è successo?

Cosa è successo a Denver? Come mai si è passati dal caldo estivo all'inverno con la neve in pochi giorni? Attraverso le previsioni meteo era stato preannunciato che vi era la possibilità di una prospettiva invernale per la zona centrale degli Usa, in particolare per la fascia delle Montagne Rocciose del Colorado. E le tendenze meteo sono state rispettate.

🇺🇸 FLASH - La ville de #Denver est passée de 32°C à -1°C en 36 heures et s'est recouverte d'un manteau neigeux. (via @SteveGlazier) #Colorado pic.twitter.com/AZuJlBawjy — Mediavenir (@Mediavenir) May 22, 2022

Dopo la forte ondata di caldo che aveva portato a inizio settimana e almeno fino a giovedì temperature particolarmente elevate sullo Stato con punte di 36°C in pianura, con ben 32 gradi registrati giovedì a Denver, nel giro di 36 ore tutto si è stravolto proprio a causa di una massiccia irruzione di aria fredda di matrice polare in arrivo dal Canada. Questo fronte perturbato, in discesa da Nord, ha fatto sì che la temperatura precipitasse e che comparissero nuovi fiocchi di neve in città.

Il fronte perturbato discendendo dal Canada ha provocato, inoltre, nel Michigan, violenti temporali e un tornado causando moltissimi danni e purtroppo anche una vittima.

Gli eventi del passato: Denver è abituata a tali cambiamenti metereologici

Controllando la storia di Denver negli archivi meteorologici della città gli studiosi hanno scoperto che tale cambio così fulmineo e repentino, pronto a sconvolgere tutti e a lasciare di stucco gli utenti che hanno visto i video sui social, non è completamente insolito per gli abitanti della città del Colorado. Sia nel 1947 che nel 1975 la neve arrivò in città addirittura a fine mese tra il 28 e il 29 maggio.