Meteo dal 28 al 31 dicembre 2023: le previsioni nel dettaglio giorno dopo giorno

Le previsioni meteo dal 28 al 31 dicembre 2023 annunciano che la fase stabile è pronta a proseguire ancora. A causa dell'alta pressione avremo bel tempo e temperature più miti, in leggero calo, ma sempre sopra la norma, anche se in alcune zone il cielo sarà nuvoloso e in altre sarà la nebbia la vera protagonista. Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni che ci accompagnano alla fine del mese e soprattutto alla fine dell'anno.

Previsioni meteo 28-31 dicembre 2023: che tempo farà?

Cosa dicono le previsioni meteo per gli ultimi giorni di questo 2023? Dal 28 al 31 dicembre che tempo farà? Avremo ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in Italia per l’insistente presenza sul Mediterraneo Occidentale dell’alta pressione. Le temperature rimarranno quindi diffusamente oltre le medie stagionali, con valori insolitamente miti pure in montagna.

Giovedì 28 dicembre assisteremo al passaggio di una debole perturbazione atlantica che porterà locali deboli piogge più che altro concentrate al Nord- Ovest e Toscana. Nello specifico vi saranno nubi in aumento su gran parte del Centro-Nord. Pioviggine su:

Lombardia

Venezia Giulia

Levante Ligure

Toscana

Tempo soleggiato sul medio e basso Adriatico, sul settore ionico. Al contrario cieli solo parzialmente nuvolosi in Sicilia e Sardegna.

Dal 29 al 31 dicembre? Secondo le ultime previsioni meteo il peggioramento annunciato in precedenza non vi sarà. Le perturbazioni rimarranno sul Nord Europa lambendo quella centrale, ma non dovrebbero riuscire a penetrare nel Mediterraneo. L'alta pressione continuerà a proteggere il nostro Paese.

Da venerdì a domenica il tempo resterà abbastanza stabile con giornate però molto grigie. Questo perché la nuvolosità tenderà infatti ad aumentare al Nord, sulle regioni tirreniche e su quelle del versante adriatico. Inoltre avremo locali piogge o pioviggini al Nord, in particolare su alta Toscana, Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia. Qualche pioviggine potrà esservi anche sulle regioni del versante tirrenico entro sabato.

Le tendenze per San Silvestro

Il tempo resterà così stabile anche per San Silvestro e Capodanno mentre l’attuale tendenza vede un peggioramento nei primi giorni del prossimo anno. Rispetto ai giorni di Natale e Santo Stefano, nei prossimi giorni di Festa per la fine dell'anno, le temperature saranno in calo per l’afflusso di aria meno calda con valori vicini alla norma della stagione o anche al di sopra nelle aree soleggiate.