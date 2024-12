Meteo, come sarà l'ultima settimana del 2024?

La fine del 2024 si fa sempre più vicina: pochi giorni ci separano dall'arrivo del nuovo anno. Che tempo farà l'ultima settimana del 2024 che ci proietta nel 2025? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, pausa dall'inverno negli ultimi giorni del 2024

L'alta pressione si preannuncia l'indiscussa protagonista degli ultimi giorni dell'anno. Nei prossimi giorni, infatti, l'anticiclone si andrà sempre più a consolidare con un clima stabile e soleggiato in buona parte d'Italia. Piogge e neve del tutto assenti con le temperature in aumento con valori non in linea con il periodo. La fine dell'anno e l'ingresso nel 2025 è all'insegna del bel tempo con un clima mite e meno freddo anche sulle montagne dove lo zero termico si colloca intorno ai 3000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 27 dicembre 2024: alternanza di sole e nuvole in Abruzzo, Molise e regioni del Sud, ma senza piogge. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature massime in aumento quasi ovunque con valori nella norma o leggermente al di sopra. Nella giornata di sabato 28 dicembre cielo sereno con il rischio di qualche annuvolamento tra Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Le temperature ancora al di sotto dello zero nelle prime ore del mattino al Nord, mentre le massime in aumento nelle regioni centro-settentrionali. Lo zero termico sulle Alpi è intorno ai 2700-3000 metri.

La tendenza meteo del Capodanno: che tempo farà?

Per l'ultimo weekend del 2024 le previsioni delineano un clima mite e soleggiato con bel tempo e temperature al di sopra della norma con un'anomalia termica che si farà ancora più accentuata sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna. Domenica 29 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud con il rischio di nuvole tra la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale. In aumento anche le temperature nelle regioni dell'estremo Sud, mentre nel resto del paese valori per lo più stazionari.

Stando alle le attuali proiezioni l’anticiclone sembra destinato ad accompagnarci fino ai primi giorni del 2025 favorendo così un clima mite e soleggiato, senza piogge, anche nei primi giorni del nuovo anno. Come sempre seguiteci nei prossimi giorni per ricevere aggiornamenti in tempo reale.