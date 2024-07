Meteo, clima instabile e variabile: dal caldo ai temporali?

Il caldo e il sole continuano a dominare sull'Italia, ma la calura e l'afa sono in attenuazione complice il passaggio di una violenta perturbazione che ha interessato le regioni del Nord e del Sud. Nelle prossime ore prevista una nuova ondata di maltempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, in arrivo una nuova perturbazione in Italia

Dopo il passaggio della perturbazione n 7 di luglio, l'Italia sarà interessata nelle prossime ore da un'altra violenta perturbazione, la n 8 del mese, che colpirà dapprima le regioni del Nord dove è previsto un nuovo temporaneo aumento dell’instabilità, mentre ancora sole e caldo Centro-Sud. Il caldo si farà via via più sopportabile grazie alla presenza di correnti fresche e asciutte di origine atlantica con i tassi di umidità bassi e di conseguenza afa debole e assente. Nella seconda parte della settimana l'alta pressione tornerà protagonista con giornate di grande caldo e sole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 23 luglio: nuvole e rovesci sulle Alpi, mentre bel tempo nel resto del paese. Con il passare delle ore è previsto un peggioramento del clima in tutte le regioni del Nord e lungo le zone appenniniche con il ritorno del maltempo. Piogge e rovesci su Alpi, Pianura Lombardo-Veneta, Appennino Tosco-Emiliano e versante adriatico dell’Appennino Centrale. Le temperature in aumento con picchi di anche 36-37° al Sud, anche se l'afa sarà debole o del tutto assente. Mercoledì 24 luglio bel tempo in buona parte del paese con l'aumento di nuvolosità nel pomeriggio su Alpi e Appennino. Non si esclude il rischio di piogge e rovesci.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Dopo il passaggio di una nuova violenta perturbazione, la seconda parte della settimana è nel segno dell'alta pressione. Le previsioni meteo, infatti, delineano una rimonta dell'alta pressione lungo tutto lo stivale con il ripristino di condizioni climatiche calde. Afa e caldo intenso da Nord a Sud in particolare nella giornata di domenica 28 luglio. Giovedì 25 luglio bel tempo con sole in buona parte del paese, ma non si escludono possibili rovesci isolati nel basso Lazio e sui rilievi calabro-lucani. Stabili le temperature.

Nel weekend del 27 e 28 luglio sull’Italia è previsto bel tempo con sole ed è previsto un aumento delle temperature con valori che saranno nuovamente da record da domenica 28 luglio. Al via una nuova ondata di calore con temperature bollenti che dovrebbe durare probabilmente fino a fine luglio.