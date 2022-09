Meteo: clima più fresco e autunnale da metà settimana, ecco dove

Le ultime previsioni meteo ci annunciano l'arrivo di un clima più fresco e decisamente dal sapore più autunnale da metà settimana. Dove? Ecco tutte le ultime news in merito. Il tempo sarà sicuramente stabile e soleggiato almeno fino a venerdì prossimo, ma aria più fresca, per non dire fredda, ci raggiungerà dai Balcani.

Meteo, previsioni per i prossimi giorni: arriva aria fredda dai Balcani

Che tempo farà? Cosa ci raccontano le previsioni meteo per i prossimi giorni? Ebbene come dicevamo fino a venerdì 23 settembre il tempo sarà piuttosto soleggiato e stabile, ma con temperature in calo e tipiche di inizio autunno. Sull’Italia, infatti, si faranno sentire gli effetti delle correnti di aria fredda in scorrimento sui Balcani.

Cosa ci attende nello specifico? Martedì la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa e le temperature minime saranno rialzo mentre le massime in generale lieve diminuzione. I giorni successivi saranno abbastanza tranquilli dal punto di vista meteorologico. Tra la seconda parte di mercoledì 21 e la giornata di giovedì 22 settembre, per via di una perturbazione in spostamento dal Mediterraneo sud occidentale verso il Golfo Libico lambirà le Isole maggiori e l'estremo Sud peninsulare. In quei giorni potrà esservi pertanto una certa instabilità su: Calabria meridionale e Sicilia. Sul resto d'Italia? Come già detto il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma le temperature tenderanno a diminuire. I valori potranno essere anche inferiori alla norma in particolare in:

Val Padana

regioni adriatiche

dove non si supereranno, a quanto pare, i 19-20 gradi. Sul resto d'Italia? Temperature nella norma mentre le regioni più calde resteranno le Isole. In Sicilia e in Sardegna, infatti, vi saranno ancora tra i 26-27 gradi.

Quando inizia l'autunno?

Le previsioni meteo annunciano l'arrivo di aria più fredda e autunnale, ma quando inizia davvero l'autunno? Ebbene l'autunno meteorologico ha preso il via il 1 settembre 2022. L'autunno astronomico, invece, prenderà il via il 23 settembre, giorno dell'Equinozio.