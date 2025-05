Meteo, ciclone Shakti sull'India: attesi fino a 2500 mm di pioggia

Una fortissima ondata di maltempo è in arrivo sull'India tra il 23 e il 28 maggio 2025 stando a quanto comunicato dal Dipartimento Meteorologico Indiano. Si tratta del ciclone Shakti diretto verso le regioni costiere di Odisha e Bengala Occidentale in India, insieme a Khulna e Chattogram in Bangladesh. La situazione.

Shakti, maltempo e criticità in arrivo sull'India

Il ciclone Shakti, in arrivo sull'India, porterà forti venti, forti piogge e potenziali inondazioni costiere, in particolare nelle zone basse. Le autorità di India e Bangladesh hanno iniziato a implementare misure precauzionali, consigliando ai residenti nelle regioni costiere di Odisha e Bengala Occidentale in India, insieme a Khulna e Chattogram in Bangladesh di prepararsi e fare scorta di beni di prima necessità.

Intanto sono stati attivati anche sistemi di allerta, visto che il Dipartimento Meteorologico Indiano ha previsto rovesci da lievi a moderati accompagnati da temporali e raffiche di vento in regioni come Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan orientale e Himachal Pradesh. Anche gli stati meridionali e centrali, tra cui Karnataka, Tamil Nadu, Kerala e Chhattisgarh, potrebbero assistere a rovesci pre-monsonici. Tutti i residenti delle aree colpite sono stati invitati a tenersi aggiornati sulle previsioni meteorologiche più recenti e a seguire le istruzioni delle autorità locali.

La tempesta ciclonica Shakti in India: scatta l'allerta rossa

La tempesta ciclonica è stata battezzata come Shakti con un nome proposto dallo Sri Lanka. La parola Shakti (o Shakti) deriva dal tamil e dal sanscrito, e significa "potere" o "forza", ed è spesso associata all'energia divina femminile nella mitologia indiana. Il nome è appropriato, data la forza che questa tempesta potrebbe scatenare lungo la costa occidentale dell'India. Intanto il il Dipartimento Meteorologico Indiano ha diramato uno stato d'allerta rossa per i distretti costieri di Maharashtra e Goa, avvertendo di "piogge da molto intense a estremamente intense" da venerdì fino al fine settimana.

La città di Mumbai, dove si sono già registrati eventi pre-monsonici, è ora sotto allerta arancione, mentre i distretti circostanti come Raigad e Ratnagiri sono in allerta rossa. Lo scienziato dell'Imd, il Dipartimento meteorologico indiano, Akhil Srivastava ha annunciato "piogge estremamente intense sono state diramate a Konkan Goa per i prossimi tre giorni". "È stata emessa un'allerta rossa e potrebbero verificarsi piogge intense o molto intense nelle aree limitrofe del Maharashtra centrale e della costa occidentale".