Foto di Marco Massimo da Pixabay

Le ultime novità per quanto riguarda il meteo ci annunciano l'arrivo del ciclone mediterraneo pronto a creare problemi con la tradizionale Estate di San Martino. Pare che i giorni di bel tempo con temperature in rialzo siano più che mai in bilico perché gli scenari che si stanno delineando sono caratterizzati da una instabilità atmosferica che interesserà gran parte d'Italia.

Meteo, il ciclone mediterraneo e le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni meteo, il ciclone mediterraneo - attualmente collocato nel tratto di mare tra Sardegna e coste algerine - rimarrà bloccato in tale posizione a causa dell'alta pressione proveniente dal cuore dell'Atlantico e pronta ad allungarsi su tutta l'Europa nord-orientale. Si attendono pertanto ulteriori allerte meteo per alcune Regioni come Sardegna e Sicilia. Quest'ultima è stata duramente colpita dal maltempo nelle ultime settimane. A soffrire maggiormente ieri, causa maltempo in Sicilia, è stato l'entroterra fra Palermo e Agrigento dove si sono verificati vari allagamenti e dove fiumi e torrenti sono esondati rendendo diverse strade impraticabili.

Ciò comporterebbe nella giornata di mercoledì 10 novembre 2021 frequenti piogge sulle Isole Maggiori e sulle Regioni del Centro - Sud. Ad essere coinvolte dal maltempo potrebbero essere anche Regioni come: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria (Centrale e di Ponente). Non si esclude la possibilità, nell'arco della giornata, di piogge su Toscana meridionale e coste del Lazio. Nelle altre zone? Il tempo sarà caratterizzato da forte variabilità e dall'alternanza di annuvolamenti e schiarite.

Giovedì 11 novembre 2021 - giorno in cui si festeggia San Martino e pertanto giorno dal quale, come da tradizione, si fa iniziare l'Estate di San Martino che "dura tre giorni e un pochino" - Sicilia e Sardegna, oltre alle Regioni di estremo Nordovest dovranno fare i conti con il maltempo.

Venerdì 12 novembre 2021 invece il ciclone mediterraneo causerà ancora problemi nella bassa Toscana, nel Lazio e in Sicilia oltre che nei settori più meridionali della Calabria.

Estate di San Martino: ciclone mediterraneo contro anticiclone dalla Spagna

Cos'è l'Estate di San Martino e cosa ci vorrebbe perché su tutta l'Italia vi fossero bel tempo e temperature in rialzo? Secondo gli studiosi la spiegazione scientifica alla base del fenomeno riguardante l'Estate di San Martino si fonda su un ritorno - ciclico - dell'anticiclone dalla Spagna capace di espandersi su tutto il Mediterraneo e portare belle giornate di sole un po' ovunque.

Va sottolineato che il fenomeno legato al Santo non si verifica, per forza, ogni anno. Quest'anno, ad esempio, al posto dell'anticiclone ovvero dell'area di alta pressione è molto probabile che dovremo continuare a fare i conti con il ciclone mediterraneo ovvero una perturbazione atmosferica associata a un'area di bassa pressione.