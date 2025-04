Meteo fine settimana: che tempo farà nel primo weekend di aprile?

Sole e bel tempo in Italia nel primo fine settimana di aprile. Le previsioni meteo delineano un weekend climaticamente stabile e caldo con temperature di stampo primaverile. Attenzione però: tutto è destinato a cambiare da domenica con l'arrivo di una massa d'aria fredda.

Meteo, le previsioni del primo weekend di aprile: sole e clima primaverile, poi il freddo

L'Italia vive una fase climatica primaverile con temperature superiori alla media in diverse regioni complice la presenza di un campo di alta pressione sempre più esteso sul Mediterraneo e sull’Italia che garantisce un clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese, in particolare al Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud, invece, l’anticiclone è meno efficace con correnti instabili, nuvole e in qualche caso anche il rischio di piogge e temporali. Tutto è destinato a cambiare da domenica 6 aprile per l'arrivo di un fronte freddo che farà crollare le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 4 aprile 2025: bel tempo soleggiato nelle regioni del Centro-Nord con nuvole nelle aree montuose alpine e appenniniche. Tra Sud e Isole, invece, cielo per lo più nuvoloso e non si escludono possibili piogge isolate in Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia. Stabili le temperature con valori che sfiorano anche i 25°.

Sabato 5 aprile 2025 nuvolosità variabile in Sardegna, Sicilia, Calabria meridionale, Salento e nel corso della giornata anche ne basso Lazio e il resto del Sud. Bel tempo con sole nel resto d'Italia con temperature stabili che nelle regioni del Nord sfiorano anche i 23-24°.

Meteo, torna il freddo in Italia con l'arrivo di una massa d'aria fredda

Da domenica 6 aprile 2025 è previsto un cambiamento climatica con l'arrivo di correnti d'aria fredda accompagnate da una massa d'aria artica e il ripristino di condizioni climatiche di stampo invernale. L'Italia sarà interessata solo marginalmente da questa massa d'aria gelida, ma la sua presenza si farà sentire con un crollo importante delle temperature che scenderanno su valori ben al di sotto della media del periodo. Non solo, previsti piogge e temporali in Emilia Romagna, lungo il settore Adriatico e in estensione al Centro-Sud. Le previsioni meteo delineano fenomeni temporaleschi anche all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna. Torna anche la neve lungo l’Appennino e le Alpi occidentali.

Da lunedì 7 marzo 2025 la massa d'aria artica interesserà buona parte del Paese con un conseguente brusco calo delle temperature e valori al di sotto delle medie stagionali. Nonostante l'arrivo di un fronte freddo, il tempo sarà stabile in buona parte d'Italia, mentre non si escludono piogge e rovesci su Calabria meridionale e Isole.

Tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile è previsto l'arrivo di un nuovo fronte perturbato che determinerà una fase climatica instabile in buona parte d'Italia. Da giovedì 10 aprile, invece, è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ripristino di condizioni di stampo primaverile e un rialzo delle temperature.