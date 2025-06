Meteo, che tempo farà nel weekend? Caldo e sole da Nord a Sud: le previsioni

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista del secondo weekend di giugno con sole e temperature sopra le medie e picchi di anche 35° nelle regioni del Sud ed Isole. Il caldo si fa sentire anche nelle regioni del Nord (anche se qui con un clima più variabile).

Meteo, caldo e sole in Italia nel fine settimana del 7-8 giugno 2025

L'estate è arrivata in Italia complice la presenza dell'alta pressione nord africana ben salda lungo il Mediterraneo centrale. Prosegue la fase di caldo, sole e temperature superiori alla norma nelle regioni del Sud e Isole, ma anche al Nord dopo giorni di clima instabile e variabile con tanto di allerte meteo.

Durante il fine settimana il grande caldo si farà sentire soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna con un'anomalia termica di anche 6-8° e picchi di 35°. Restano, invece, più ai margini di questa prima grande ondata di calore le regioni settentrionali dove, dopo giorni di piogge e temporali, torna comunque il sole con temperature in crescita intorno ai 30-31°.

Tra sabato 7 e domenica 8 giugno è previsto il passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.3 del mese) che farà sentire i suoi effetti all'inizio della prossima settimana con un ridimensionamento dell'afa e del caldo, in particolare nelle regioni del Sud. Attenzione: si tratta di una tregua destinata a durare fino a mercoledì 11 giugno quando l'alta pressione tornare più decisa che mai!

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 6 giugno 2025: clima stabile e soleggiato lungo l’alto versante adriatico, in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole. Non si esclude qualche qualche annuvolamento su Toscana, Umbria e alto Lazio, specie in mattinata. Clima variabile, invece, nelle regioni del Nord con l'alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature sono in aumento: valori fino a 25-29 gradi nelle regioni del Nord, picchi di anche 34-35 gradi al Sud, Sicilia e Sardegna.

Nella giornata di sabato 7 giugno 2025 clima variabile a Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia con nuvole e schiarite. Non si esclude il rischio di piogge e temporali in Valle d’Aosta, nord del Piemonte e della Lombardia. Ancora in crescita la temperature al Centro-Sud con picchi che sfiorano i 35-37 gradi nei settori interni.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per domenica 8 giugno 2025 sono nel segno dell'alta pressione con caldo e temperature in aumento di anche 6-8° nelle regioni del Sud e Isole dove si registreranno picchi di anche 35°. La calura potrebbe un po’ attenuarsi solo nell’ovest della Sardegna grazie alla presenza di venti più freschi di Maestrale.

Al Nord, invece, è previsto l’arrivo a ridosso delle Alpi di una perturbazione a carattere di fronte freddo che favorirà lo sviluppo di piogge o rovesci sparsi. Non si escludono piogge in Liguria, mentre nelle altre regioni del Nord prevarranno schiarite.

Da lunedì 9 giugno 2025 è previsto l'arrivo di una massa d'aria più fresca, complice il passaggio della perturbazione n.3 di giugno, con un calo delle temperature lungo tutto lo stivale. Anche al Centro-Sud è previsto un abbassamento di circa 2-3°.

Attenzione: si tratta solo di una fase temporanea, visto che da mercoledì 11 giugno 2025 l'alta pressione tornerà ad infiammare tutto il Paese con una nuova ondata di caldo e un aumento considerevole delle temperature con valori da piena estate complice il rafforzamento dell’Anticiclone nordafricano non solo verso il Mediterraneo centro-occidentale ma anche verso parte dell’Europa centrale.