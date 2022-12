Meteo, che tempo farà a Capodanno? Ecco le previsioni

La fine del 2022 si preannuncia climaticamente mite per la persistenza dell'anticiclone nord-africano. Bel tempo e temperature primaverili hanno fatto da cornice al Natale e alle festività natalizie, ma anche il fine settimana di Capodanno è all'insegna del sole. Ecco le previsioni dell'ultimo weekend dell'anno.

Meteo Capodanno, temperature alte e sole con l''anticiclone nord-africano

Gli ultimi giorni dell'anno e l'inizio del 2023 sono all'insegna dell'anticiclone nord-africano indiscusso protagonista delle ultime settimane. Clima tipicamente primaverile con sole e temperature miti in buona parte del paese per la persistenza dell'anticiclone africano che torna ad espandersi verso il Mediterraneo e il nostro Paese portando con se una massa d’aria eccezionalmente mite fin sull’Europa centro-orientale. Le temperature si confermano alte con picchi di anche 20° al Sud e Isole con lo zero termico raggiunto solo sulle Alpi oltre i 3000 metri. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 31 dicembre 2022: cielo grigio e nuvoloso su pianura padana centro-orientale, alto Adriatico, Toscana e inizialmente anche sul resto del Centro. Qualche sporadica pioggia, invece, è prevista in Liguria, alta Toscana, Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Nella notte possibili nebbie su Emilia Romagna, Centro, Campania e Salento.

Nel giorno di domenica 1 gennaio 2023, Capodanno, l'anno nuovo inizia con qualche annuvolamento al Nord e in Toscana e qualche pioggia debole fra la Liguria centrale, l’est del Piemonte e l’ovest della Lombardia. Sole e bel tempo nel resto d’Italia con le temperature che si confermano su valori al di sopra della norma.

Meteo 2023, come saranno i primi giorni del nuovo anno?

Passiamo alle previsioni per i primi giorni del 2023. La prima settimana del nuovo anno sarà all'insegna dell'alta pressione e di una massa d'aria molto mite per la stagione. Lunedì 2 gennaio 2023 previste nuvole nelle regioni del Nord, ma anche Toscana. Da non escludere qualche debole pioggia su Liguria centrale e ovest della Lombardia. Possibili nebbie in Val Padana orientale, bassa Toscana, Umbria, Lazio, nord della Campania, coste del medio Adriatico e Puglia. Le temperature ancora superiori ai valori del periodi. Torna anche la neve a quote oltre i 1600-1800 metri lungo la Valle d'Aosta, l’alto Piemonte e il nord-ovest della Lombardia. Si tratta del primo cambiamento climatico dell'anno, visto che da martedì 3 gennaio è previsto il passaggio di una debole perturbazione, la prima di gennaio, che porterà piogge al Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio.

Il passaggio della perturbazione porterà anche ad un indebolimento dell'anticiclone con il ritorno di annuvolamenti anche nelle regioni del Sud con le temperature che subiranno un lieve calo. Per il weekend della Befana cambia ancora tutto con il ritorno della stabilità anticiclonica che, stando alle previsioni e alle tendenze meteo, dovrebbe interrompersi domenica 8 gennaio con il transito di una perturbazione a carattere di fronte freddo che porterà un significativo calo termico delle temperature.