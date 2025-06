Meteo, caldo record: quanto dureranno le giornate "africane"

L’estate italiana è entrata nel vivo con forza, portando con sé una pesante ondata di caldo che sta investendo gran parte del territorio nazionale. A dominare questo scenario climatico estremo è l’anticiclone di origine sub-tropicale che sta determinando un netto rialzo delle temperature, ben al di sopra delle medie tipiche del periodo. L’afa si fa sempre più intensa, rendendo l’aria pesante e poco respirabile. Anche durante le ore notturne non si troverà sollievo: le temperature faticheranno a scendere sotto i 20°C, configurando così le cosiddette “notti tropicali”, caratterizzate da un clima caldo e umido che disturba il riposo. Ma quanto durerà questa fase rovente?

Meteo, caldo record con l'anticiclone: quanto durerà?

Questa ondata di caldo anomalo sarà destinata a durare ancora per molto tempo. Fatta eccezione per una temporanea attenuazione dell’anticiclone africano prevista per giovedì 26 giugno, con la possibilità di rovesci e temporali isolati nelle regioni settentrionali, la sua presenza continuerà a dominare senza particolari ostacoli fino alla fine del mese. Di conseguenza, ci attende una settimana ancora caratterizzata da caldo intenso e tempo stabile, con effetti che potrebbero estendersi anche ai primi giorni di luglio.

In seguito, non si esclude l’arrivo di nuove infiltrazioni di aria più fresca in quota, che potrebbero riportare instabilità atmosferica e un conseguente calo delle temperature. Tuttavia, trattandosi di una tendenza sul medio periodo, sarà necessario monitorare i prossimi aggiornamenti per avere conferme più precise.

Stando alle proiezioni meteo di luglio, lo scenario non sembra diverso, anzi. Le ultime elaborazioni dei principali modelli meteorologici confermano la formazione e il rafforzamento di un vasto campo anticiclonico di origine africana sull’area del Mediterraneo centrale. Questa configurazione atmosferica è destinata a riportare sull’Italia una nuova fase di caldo intenso di stampo sahariano. Se tale struttura si consoliderà come indicano le attuali proiezioni, l’impatto sul clima della Penisola sarà marcato e generalizzato, con condizioni di stabilità e temperature ben oltre la norma su gran parte del territorio.

Meteo Italia, caldo al Sud e temporali al Nord: le previsioni

Per la giornata di giovedì 26 giugno si prevede un temporaneo indebolimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, con conseguente possibilità di formazione di temporali anche di forte intensità. Le ultime proiezioni indicano che i primi nuclei temporaleschi prenderanno forma nel pomeriggio lungo le aree alpine e prealpine, con la possibilità che alcuni si spingano verso la Pianura Padana centro-settentrionale nel corso della serata.

Questi episodi, sebbene di breve durata, potrebbero risultare particolarmente energici, generati dal marcato contrasto tra l’aria calda e umida presente nei bassi strati e correnti più fresche in arrivo in quota. Non si esclude il verificarsi di rovesci violenti, con il rischio di grandinate improvvise e forti raffiche di vento, soprattutto nelle zone montuose e nelle aree limitrofe. Anche se limitata nello spazio e nel tempo, questa fase instabile merita attenzione, poiché inserita in un contesto meteorologico già critico a causa del caldo persistente.

Dopo questo rapido passaggio perturbato, l’anticiclone sub-tropicale tornerà a rafforzarsi a partire da venerdì 27 giugno, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola. Il fine settimana sarà dominato dal caldo intenso, con temperature in ulteriore aumento e punte che potranno toccare i 40°C in diverse zone, accompagnate da un ritorno dell’afa su larga scala.