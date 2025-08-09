Meteo, allerta caldo il 10 agosto 2025 in Italia: le città a rischio ondate di calore per il Ministero della Salute

Nuovo stato di allerta meteo caldo in Italia complice l'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2025. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per ondate di calore: sono 20 le città a rischio da Nord a Sud nella giornata di domenica 10 agosto 2025. Scopriamo tutte le città a rischio.

Allerta meteo caldo africano ad agosto 2025 in Italia: dove scatta il bollino rosso

Il Ministero della Salute ha comunicato uno stato di allerta meteo per il rischio di ondate di calore in Italia per domenica 10 agosto 2025. Caldo africano ed afa tornano protagonisti con la quarta ondata di calore dell'estate 2025 che ha fatto registrare un aumento delle temperature di anche +8° lungo tutto lo stivale. L'anticiclone nord-africano è tornato a farsi sentire lungo il Mediterraneo facendo così innalzare le temperature in diverse città italiane. L'allerta di livello 3, corrispondente al livello massimo contrassegnato dal bollino rosso è stata emessa in una sola città italiana.

Si tratta di Firenze dove sono previste temperature roventi tali da far scattare il livello massimo d'allerta meteo per il rischio ondate di calore. Ricordiamo che, in presenza di bollino rosso, si presentano condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla