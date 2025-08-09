FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta caldo il 10 agosto 2025 in Italia: le città a risc...

Meteo, allerta caldo il 10 agosto 2025 in Italia: le città a rischio ondate di calore per il Ministero della Salute

Prosegue la quarta ondata di calore dell'estate 2025 in Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo caldo in 20 città. Ecco dove.
Clima9 Agosto 2025 - ore 22:38 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Agosto 2025 - ore 22:38 - Redatto da Meteo.it

Nuovo stato di allerta meteo caldo in Italia complice l'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2025. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per ondate di calore: sono 20 le città a rischio da Nord a Sud nella giornata di domenica 10 agosto 2025. Scopriamo tutte le città a rischio.

Allerta meteo caldo africano ad agosto 2025 in Italia: dove scatta il bollino rosso

Il Ministero della Salute ha comunicato uno stato di allerta meteo per il rischio di ondate di calore in Italia per domenica 10 agosto 2025. Caldo africano ed afa tornano protagonisti con la quarta ondata di calore dell'estate 2025 che ha fatto registrare un aumento delle temperature di anche +8° lungo tutto lo stivale. L'anticiclone nord-africano è tornato a farsi sentire lungo il Mediterraneo facendo così innalzare le temperature in diverse città italiane. L'allerta di livello 3, corrispondente al livello massimo contrassegnato dal bollino rosso è stata emessa in una sola città italiana.

Si tratta di Firenze dove sono previste temperature roventi tali da far scattare il livello massimo d'allerta meteo per il rischio ondate di calore. Ricordiamo che, in presenza di bollino rosso, si presentano condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Caldo africano in Italia: città da bollino arancione e giallo il 10 agosto 2025

Sempre domenica 10 agosto 2025 il Ministero della Salute ha comunicato anche un bollettino allerta meteo caldo di livello 2 in diverse città italiane. In caso di allerta di livello 2 scatta il bollino arancione che segnala condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta da bollino arancione diramato per il 10 agosto 2025 coinvolge 13 città d'Italia:

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Campobasso
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Perugia
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Verona

Infine, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta per ondate di calore di livello 1 corrispondente al bollino giallo. In questo caso si segnalano condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Il livello 1 di allerta caldo richiede azioni immediate, ma indica che è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio ci sono:

  • Ancona
  • Civitavecchia
  • Genova
  • Palermo
  • Venezia
  • Viterbo
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta per ondata di calore il 9 agosto 2025: 19 città a rischio allerta caldo per il Ministero della Salute
    Clima8 Agosto 2025

    Meteo, allerta per ondata di calore il 9 agosto 2025: 19 città a rischio allerta caldo per il Ministero della Salute

    Sale a 19 il numero delle città a rischio allerta meteo per ondate di calore nella giornata di sabato 9 agosto 2025. Ecco quali sono.
  • Meteo, quanto durerà la quarta ondata di calore dell’estate 2025?
    Clima8 Agosto 2025

    Meteo, quanto durerà la quarta ondata di calore dell’estate 2025?

    Dopo un inizio agosto turbolento, i termometri tornano a salire: la quarta ondata di calore di quest'estate 2025 si preannuncia duratura.
  • Meteo, quarta ondata di calore l’8 agosto 2025: 13 città a rischio allerta caldo. Scopriamo il bollettino del Ministero della Salute
    Clima7 Agosto 2025

    Meteo, quarta ondata di calore l’8 agosto 2025: 13 città a rischio allerta caldo. Scopriamo il bollettino del Ministero della Salute

    Il caldo torna protagonista in Italia con la quarta ondata di calore dell'estate 2025. Ecco le città a rischio allerta caldo.
  • Meteo, nuova ondata di calore dell’estate 2025 da Nord a Sud: previsti picchi di oltre 38°
    Clima7 Agosto 2025

    Meteo, nuova ondata di calore dell’estate 2025 da Nord a Sud: previsti picchi di oltre 38°

    L'anticiclone torna protagonista in Italia con caldo, afa e temperature in aumento. Previsti valori intorno ai 38-40° al Centro-Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
Tendenza9 Agosto 2025
Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
Temperature diffusamente oltre 35 gradi con punte di 40 nelle zone interne del Centro-Sud. Afa in aumento, notti tropicali e zero termico oltre 4600 metri
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
Tendenza8 Agosto 2025
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 10 Agosto ore 00:51

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154