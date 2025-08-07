FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, quarta ondata di calore l’8 agosto 2025: 13 città a rischio allerta caldo. Scopriamo il bollettino del Ministero della Salute

Il caldo torna protagonista in Italia con la quarta ondata di calore dell'estate 2025. Ecco le città a rischio allerta caldo.
Clima7 Agosto 2025 - ore 17:51 - Redatto da Meteo.it
Al via la quarta ondata di calore dell'estate 2025 in Italia con il ritorno dell'anticiclone nord-africano. In crescita le temperature da Nord a Sud con il Ministero della Salute che ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo caldo in diverse città italiane per la giornata di venerdì 8 agosto 2025.

Caldo africano ad Agosto in Italia: le città a rischio allerta meteo l'8 agosto 2025

Caldo e afa tornano a farsi sentire in Italia in concomitanza del secondo weekend di agosto complice la rimonta dell'alta pressione. Dopo una lunga tregua l'anticiclone nord-africano torna protagonista lungo tutto lo stivale dando il via alla quarta ondata di calore dell'estate 2025 che si preannuncia intensa e prolungata visto che, dati alla mano, dovrebbe durare fino a Ferragosto. Il Ministero della Salute ha emesso per venerdì 8 agosto 2025 un nuovo stato di allerta meteo per ondate di calore di livello 2 in diverse città italiane. Ricordiamo che il livello 2 di allerta meteo per ondate di calore segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta meteo caldo di livello 2 corrisponde al bollino arancione che è stato assegnato nella giornata di venerdì 8 agosto 2025 solo alla città di Firenze.

Non solo, sempre venerdì 8 agosto 2025, scatta anche il livello 1 di allerta meteo per ondate di calore corrispondente al bollino giallo. Si tratta di uno stato di allerta da non sottovalutare visto che segnala la presenza di condizioni climatiche che, nelle ore a seguire, potrebbero far scatenare una ondata di calore. A seguire le città contrassegnate dal bollino giallo il 25 luglio 2025:

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Perugia
  • Rieti
  • Roma
  • Trieste
  • Verona
  • Viterbo

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

Siamo nel pieno dell'estate 2025 e il caldo africano torna a farsi sentire in diverse città italiane. Proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per il rischio di ondate di calore caratterizzate da temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore segnalata come allerta meteo, è consigliabile: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizionee al sole e praticare attività all'esterno. A prestare massima attenzione durante le allerte meteo per il caldo sono alcuni soggetti a rischio come i cardiopatici, gli anziani, i bambini e in genere i soggetti a rischio.

