Meteo, caldo record: picchi fino a 47 gradi in Sicilia, Roma e Licata “bollenti”

Il caldo non accenna ad arrestare la sua corsa e in molte città si stanno segnando nuovi record per quanto riguarda le temperature, ecco i picchi raggiunti nelle ultime ore in Italia.

Caldo record con picchi fino a 47 gradi in Italia

È arrivata la terza ondata di caldo, una vera e propria tempesta di calore che si è abbattuta sull'Italia per via dell'anticiclone africano che proprio in questi giorni sta sprigionando la sua massima potenza. Nelle ultime ore sono infatti stati osservati picchi di temperatura eccezionali in diverse località d'Italia. Protagonista del grande caldo è la Sicilia; si pensi che nell'area compresa tra Mazara del Vallo e Sciacca i valori raggiunti sono di 46-47 gradi. Anche in Sardegna sono state registrate temperature record nel Campidano-Inglesiente, con punte di 45-46 gradi.

Non sono solamente le isole a soffrire di questa terza ondata di calore; le località del Cosentino, Materano e Tarantino hanno sperimentato temperature fino a 41-42 gradi, mentre a Marina di Ginosa si sono avvicinati a 42 e a Policoro e Manfredonia si sono raggiunti i 41. Le città di Foggia hanno toccato i 40 gradi, mentre a Benevento il termometro ne ha segnati 41. Nemmeno in montagna si è trovato sollievo, con lo zero termico stabilito intorno ai 5000 metri. Sull'Appennino le temperature più elevate si sono verificate, con punte di 38 gradi a 700-800 metri, a L'Aquila e a Campobasso, mentre a Laceno, a circa 1100 metri, si sono raggiunti i 34 gradi.

Inoltre ieri nella Capitale è stato segnato un nuovo picco assoluto. Con i 39,7 gradi registrati a Roma Ciampino, è stato battuto un record che resisteva dal 28 luglio 1983, ovvero 40 anni fa quando un'ondata di caldo nota alle cronache per la sua intensità aveva messo in ginocchio la città.