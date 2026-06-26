FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, caldo record in Italia: scatta l'allerta il 27 giugno 2026...

Meteo, caldo record in Italia: scatta l'allerta il 27 giugno 2026 da Nord a Sud. La lista delle città a rischio

La seconda ondata di calore tocca il picco nell'ultimo weekend di giugno con temperature fino a 40°. Il bollettino del Ministero della Salute.
Clima26 Giugno 2026 - ore 16:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima26 Giugno 2026 - ore 16:25 - Redatto da Redazione Meteo.it

Weekend con afa e caldo anomalo lungo tutto lo stivale in Italia. La seconda ondata di calore, di gran lunga la più intensa della stagione, raggiungerà il suo picco con picchi di temperature fino a 40°C. In questo scenario climatico il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore per sabato 27 giugno 2026. Scopriamo la lista di tutte le città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: le città da bollino rosso il 27 giugno 2026

Caldo ed afa in intensificazione nella giornata di sabato 27 giugno 2026 in Italia, in particolare sulle regioni del Nord che vivranno un fine settimana segnato dalla seconda ondata di calore della stagione. Nelle prossime ore sono previste temperature da record con valori che dovrebbero sfiorare i 40°C con 18 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo.

Nel bollettino sulle ondate di calore di sabato 27 giugno 2026, il Ministero della Salute ha segnalato 18 città da bollino rosso; si tratta del livello massimo di allerta meteo per il caldo che presenta condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. 

Nella giornata di sabato 27 giugno 2026 sono 18 le città italiane da bollino rosso, in queste sono previste temperature elevate con valori compresi tra i 38 e i 40°C. A seguire tutte le città a rischio allerta caldo:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Bollino arancione per allerta caldo il 27 giugno 2026 in Italia

Nella giornata di sabato 27 giugno 2026 scatta anche il livello 2 di allerta meteo per ondate di calore corrispondente al bollino arancione. Ricordiamo che il livello intermedio di allerta caldo - corrispondente al bollino arancione - segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

Ecco la lista della città italiane da bollino arancione il giorno 27 giugno 2026:

  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Napoli
  • Palermo
  • Reggio Calabria
  • Trieste

Caldo anomalo il 27 giugno 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Dopo il bollino rosso ed arancione, il Ministero della Salute nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore comunicato per sabato 27 giugno 2026 ha segnalato anche le città contrassegnate dal bollino giallo. In caso di bollino giallo - corrispondente al livello più basso di allerta meteo caldo - si segnalano condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Si tratta ugualmente di uno stato di allerta da monitorare costantemente, visto che le temperature nel weekend saranno davvero da record da Nord a Sud.

A seguire la liste delle città italiane contrassegnate dal bollino giallo nella giornata di sabato 27 giugno 2026:

  • Cagliari
  • Catania
  • Messina

Cosa fare durante le ondate di calore?

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore comunicate dal Ministero della Salute in caso di temperature anomale. Durante una ondata di calore il consiglio è di non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare gli spostamenti in auto. L'invito a prestare massima attenzione durante le ondate di calore è rivolto principalmente ad alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui rientrano cardiopatici, anziani, bambini e tutti i soggetti già a rischio.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo
    Clima26 Giugno 2026

    Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo

    L'ondata di calore raggiunge il suo picco nell'ultimo weekend di giugno. Dai primi di luglio primo indebolimento dell'anticiclone.
  • Caldo record in Francia, coperte termiche alle finestre contro la canicola
    Clima26 Giugno 2026

    Caldo record in Francia, coperte termiche alle finestre contro la canicola

    Le temperature da record hanno spinto i francesi a molti stratagemmi per cercare di difendersi dall'afa e dal calore.
  • Caldo record, l’Italia verso i 40°C: quando arriverà il picco dell’ondata africana
    Clima26 Giugno 2026

    Caldo record, l’Italia verso i 40°C: quando arriverà il picco dell’ondata africana

    Tra venerdì 26 giugno e l’ultimo weekend del mese l’anticiclone nord-africano porterà afa intensa e temperature fino a 40 gradi.
  • Meteo, allerta caldo il 26 giugno 2026: 18 città da bollino rosso in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore
    Clima25 Giugno 2026

    Meteo, allerta caldo il 26 giugno 2026: 18 città da bollino rosso in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore

    Caldo anomalo e da record in Italia anche il 26 giugno 2026: 27 città sono a rischio allerta meteo per ondate di calore.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
Tendenza26 Giugno 2026
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Tendenza25 Giugno 2026
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Anticiclone nord-africano protagonista fino alla fine del mese di giugno. A inizio luglio possibile afflusso di aria più fresca e instabile ma attenzione al rischio di violenti temporali.. La tendenza
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
Tendenza24 Giugno 2026
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
La tendenza meteo per il weekend 27-28 giugno indica una intensificazione della calura che coinvolgerà maggiormente il Sud. Previsti fino a 40°C.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno ore 19:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154