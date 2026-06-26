Meteo, caldo record in Italia: scatta l'allerta il 27 giugno 2026 da Nord a Sud. La lista delle città a rischio

Weekend con afa e caldo anomalo lungo tutto lo stivale in Italia. La seconda ondata di calore, di gran lunga la più intensa della stagione, raggiungerà il suo picco con picchi di temperature fino a 40°C. In questo scenario climatico il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore per sabato 27 giugno 2026. Scopriamo la lista di tutte le città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: le città da bollino rosso il 27 giugno 2026

Caldo ed afa in intensificazione nella giornata di sabato 27 giugno 2026 in Italia, in particolare sulle regioni del Nord che vivranno un fine settimana segnato dalla seconda ondata di calore della stagione. Nelle prossime ore sono previste temperature da record con valori che dovrebbero sfiorare i 40°C con 18 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo.

Nel bollettino sulle ondate di calore di sabato 27 giugno 2026, il Ministero della Salute ha segnalato 18 città da bollino rosso; si tratta del livello massimo di allerta meteo per il caldo che presenta condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Nella giornata di sabato 27 giugno 2026 sono 18 le città italiane da bollino rosso, in queste sono previste temperature elevate con valori compresi tra i 38 e i 40°C. A seguire tutte le città a rischio allerta caldo:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo

Bollino arancione per allerta caldo il 27 giugno 2026 in Italia

Nella giornata di sabato 27 giugno 2026 scatta anche il livello 2 di allerta meteo per ondate di calore corrispondente al bollino arancione. Ricordiamo che il livello intermedio di allerta caldo - corrispondente al bollino arancione - segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco la lista della città italiane da bollino arancione il giorno 27 giugno 2026:

Campobasso

Civitavecchia

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Trieste

Caldo anomalo il 27 giugno 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Dopo il bollino rosso ed arancione, il Ministero della Salute nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore comunicato per sabato 27 giugno 2026 ha segnalato anche le città contrassegnate dal bollino giallo. In caso di bollino giallo - corrispondente al livello più basso di allerta meteo caldo - si segnalano condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Si tratta ugualmente di uno stato di allerta da monitorare costantemente, visto che le temperature nel weekend saranno davvero da record da Nord a Sud.

A seguire la liste delle città italiane contrassegnate dal bollino giallo nella giornata di sabato 27 giugno 2026:

Cagliari

Catania

Messina

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore comunicate dal Ministero della Salute in caso di temperature anomale. Durante una ondata di calore il consiglio è di non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare gli spostamenti in auto. L'invito a prestare massima attenzione durante le ondate di calore è rivolto principalmente ad alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui rientrano cardiopatici, anziani, bambini e tutti i soggetti già a rischio.