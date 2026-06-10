Meteo, caldo in aumento nel weekend: temperature in rialzo tra sabato 13 e domenica 14 giugno

Dopo il passaggio della perturbazione atlantica che porta maltempo su parte dell’Italia, il meteo è destinato a cambiare rapidamente nel corso del weekend. Tra sabato 13 e domenica 14 giugno l’alta pressione tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, favorendo giornate più stabili, soleggiate e con temperature in deciso rialzo su gran parte del Paese.

La fase più instabile interesserà prima il Nord e poi il Centro-Sud, ma avrà vita breve. Già da venerdì 12 giugno la perturbazione tenderà ad allontanarsi definitivamente verso i Balcani, lasciando spazio a un miglioramento progressivo. Nel fine settimana, invece, il ritorno dell’anticiclone riporterà condizioni tipicamente estive, con caldo in aumento soprattutto da sabato.

Meteo, perturbazione in transito sull’Italia: maltempo prima del miglioramento

La perturbazione numero 3 del mese, di origine atlantica, è responsabile della fase di maltempo che coinvolge parte del Nord Italia con rovesci e temporali anche intensi. Nelle prossime ore il fronte si sposterà verso le regioni centrali e meridionali, portando instabilità soprattutto lungo il versante adriatico.

Giovedì 11 giugno il tempo sarà ancora instabile sulle regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, nelle aree interne del Centro e sull’Appennino meridionale. Nel corso della giornata sono attesi rovesci e temporali sparsi, mentre il Nord vedrà un rapido miglioramento dopo le ultime piogge tra Venezia Giulia e Romagna.

La perturbazione sarà accompagnata da aria più fresca e da un rinforzo dei venti settentrionali. Questo determinerà un calo delle temperature al Centro e in Sardegna nella giornata di giovedì, mentre venerdì la diminuzione termica interesserà soprattutto il Sud e la Sicilia.

Meteo giovedì 11 giugno: temporali al Centro-Sud e calo termico

Per giovedì 11 giugno le previsioni indicano tempo instabile soprattutto sulle regioni del medio e basso Adriatico. Rovesci e temporali potranno interessare Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, ma anche le zone interne del Centro e l’Appennino meridionale.

Nel resto d’Italia il tempo sarà in gran parte soleggiato già dal mattino, con qualche annuvolamento innocuo sui versanti tirrenici, sulle regioni ioniche e sulle Isole maggiori. In serata qualche pioggia potrà ancora insistere tra Abruzzo, Molise e Puglia, con temporali più probabili nel Salento.

Le temperature minime saranno in deciso calo al Nord, mentre le massime diminuiranno in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e in Sardegna. Il caldo resisterà invece al Sud e in Sicilia, prima del calo atteso nella giornata successiva. Da segnalare anche venti di Maestrale, localmente forti in Sardegna, Bora sull’alto Adriatico e ventilazione moderata sul Centro-Sud.

Meteo venerdì 12 giugno: residua instabilità al Sud, poi migliora

Venerdì 12 giugno sarà una giornata di transizione. Al mattino resterà un po’ di nuvolosità tra Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, mentre sul resto del Paese prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più sarà possibile sulle Alpi centrali e orientali.

Tra pomeriggio e sera il miglioramento si estenderà a quasi tutto il Centro-Sud, anche se potranno insistere annuvolamenti tra Salento e Calabria. Le temperature minime caleranno ancora al Centro e in Sardegna, mentre le massime scenderanno al Sud e in Sicilia. I venti resteranno moderati o tesi di Maestrale e Tramontana sulle regioni centro-meridionali, con mari mossi o molto mossi.

Caldo in aumento nel weekend: cosa cambia da sabato 13 giugno

Il cambio di scenario arriverà nel fine settimana. Da sabato 13 giugno l’alta pressione tornerà a rafforzarsi sull’Italia e sul Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutte le regioni.

Sabato sarà una giornata ampiamente soleggiata in tutta Italia. I venti saranno in generale deboli, salvo un moderato Maestrale sul basso Adriatico e nel Canale d’Otranto.

Le temperature inizieranno a risalire sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, con aumenti più marcati sul Nord Ovest. Il rialzo termico segnerà l’avvio di una nuova fase dal sapore pienamente estivo, dopo il temporaneo calo causato dal passaggio della perturbazione.

Domenica 14 giugno sole e temperature estive su quasi tutta Italia

Domenica 14 giugno il tempo sarà ancora stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Le temperature continueranno ad aumentare, in particolare al Centro-Sud, dove il caldo tornerà a farsi sentire in modo più evidente.

La giornata sarà caratterizzata da condizioni tipicamente estive, con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Solo in serata aumenterà la probabilità di rovesci o temporali isolati sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, ma si tratterà di fenomeni localizzati. I venti saranno in prevalenza deboli e il clima tornerà più caldo rispetto alla fase centrale della settimana.

Tendenza meteo: alta pressione protagonista, ma attenzione al Nord

La tendenza per l’inizio della prossima settimana conferma una prevalenza dell’alta pressione, anche se i modelli indicano un possibile lieve indebolimento sulle regioni settentrionali. Questo potrebbe favorire un leggero calo delle temperature al Nord e qualche rovescio isolato, più probabile sui settori montuosi del Nordest. Sul resto d’Italia il clima dovrebbe mantenersi stabile e caldo, con valori termici vicini a quelli tipici della piena estate.

Quando torna il caldo in Italia

Il caldo tornerà ad aumentare in Italia nel weekend, soprattutto da sabato 13 giugno, quando l’alta pressione favorirà tempo stabile e temperature in rialzo. Domenica 14 giugno il clima sarà ancora più estivo, in particolare al Centro-Sud, con sole diffuso e valori termici in ulteriore aumento.

Prima del miglioramento, però, bisognerà fare i conti con il passaggio della perturbazione atlantica, che porterà instabilità e temporali tra giovedì e venerdì soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud.