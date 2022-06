Meteo: caldo in attenuazione al centro, da domani torna il caldo africano. Previste punte di 40-42 gradi

Cosa dicono le previsioni meteo? Faremo ancora i conti con il caldo africano visto che si prevedono punte di 40-42 gradi. Per il momento, però, al centro si prevede una lieve attenuazione, ma da domani il termometro torna a salire vertiginosamente. Ebbene nella seconda parte di questa settimana, ovvero nei primi giorni del mese di luglio, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano insisterà con decisione sul nostro Paese portando con sé roventi correnti di origine sahariana. Il caldo pertanto risulterà piuttosto intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo: giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio



Dopo il passaggio della perturbazione, soprattutto al nord e in alcune regioni del centro, dopo oltretutto una piccola pausa dal caldo africano, da giovedì le temperature torneranno a salire. Saluteremo così il mese di giugno come abbiamo salutato maggio, all'insegna dell'anticiclone africano e di temperature pronte a frantumare ogni record. Per tutta la giornata pertanto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ed il caldo intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole. Nel pomeriggio non saranno da escludere, invece, possibili temporali sulle Alpi.

Il mese di luglio inizierà con una alternanza tra sole e nuvole soprattutto al nord. Si prevedono oltretutto isolati rovesci e temporali sulle Alpi. Il caldo sarà ancora in aumento e diventerà davvero intenso soprattutto in Sicilia, dove sono attesi picchi intorno ai 40 gradi.

Come sarà il fine settimana e quanto durerà il grande caldo?

Durante il primo weekend di luglio l’Italia sarà ancora alle prese con la terza intensa ondata di calore. Al nord il termometro oscillerà tra i 30 e i 35 gradi. La giornata più calda sarà quella di domenica dove non si possono escludere picchi anche superiori. Al centro -sud le temperature saranno ben più alte. Si supereranno i 35 gradi e si raggiungeranno punte intorno ai 40 nelle aree interne di: Calabria, Sicilia e Sardegna.

Quando finirà il grande caldo? Per avere una leggera inversione di rotta, secondo le tendenze meteo, occorrerà attendere la metà della prossima settimana.