Meteo: caldo e afa con 40 gradi fino a Ferragosto: le previsioni

Il caldo non tende a diminuire in Italia nonostante il passaggio di una debole perturbazione che ha riportato piogge e maltempo in diverse regioni con tanto di allerta meteo. L'ondata di calore delle ultime settimane si fa sempre più forte ed intensa con un considerevole aumento delle temperature e valori che superano anche i 40°. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, clima stabile e soleggiato con massa d'aria caldo dall'Africa

L'anticiclone africano torna ad espandersi verso l’Europa centro-meridionale garantendo un clima stabile e soleggiato accompagnato da una massa d'aria calda proveniente dall'Africa che farà impennare le temperature con picchi di anche 40° in diverse regioni. L'afa si intensificherà nel fine settimana quando l'Italia sarà raggiunta dal nucleo più rovente della massa d’aria con lo zero termico che sale nelle zone di montagna alla soglia dei 5000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 9 agosto: tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese con qualche nuvolosità sulle catene montuose e rischio di temporali di calore sull’Appennino meridionale. In aumento le temperature da Nord a Sud con valori compresi tra 31-36° e picchi di anche 40°. Anche sabato 10 agosto bel tempo e sole in tutto lo stivale senza piogge. Caldo in intensificazione con le temperature che sfiorano i 36-37° nella bassa pianura padana e anche 38-39 gradi nelle zone interne del Centro-Sud.

Le previsioni meteo in vista di Ferragosto: ancora caldo ed afa?

In vista dell'arrivo di Ferragosto le previsioni meteo delineano ancora la presenza dell'anticiclone africano che si conferma l'indiscusso protagonista dell'estate. L'anticiclone sarà accompagnato da aria calda, afa e giornate di cieli sereni e soleggiati con temperature molto elevate.

Attenzione: non mancheranno anomalie termiche che si faranno più marcate sulle regioni del Centro Nord. Anche domenica 11 agosto bel tempo con caldo ed afa lungo tutto lo stivale con le temperature in aumento visto che al Nord sono previsti picchi di anche 35°. Per l'inizio della prossima settimana, quella che ci porterà a Ferragosto, non sono previsti cambiamenti importanti, visto che l'ondata di calore è destinata a durare almeno fino alla metà di agosto.