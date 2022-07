L'ondata di caldo record che ha portato nelle ultime settimane le colonnine di mercurio a sfiorare (e talvolta anche superare) i 40° è destinata ad attenuarsi. La burrasca di Sant'Anna ha portato ad una sensibile attenuazione delle temperature al Nord e, sebbene più contenuta, anche al Centro-Nord

Meteo, attenuazione del caldo al Nord: la burrasca di Sant'Anna porta aria più fresca

Nel corso della notte al Nord sono arrivati i temporali portati dalla coda di una perturbazione atlantica - la numero 5 del mese - in scorrimento al di là delle Alpi. L'instabilità delle correnti atlantiche proseguirà anche nella giornata di oggi, 26 luglio, e domani, estendendosi anche al versante adriatico, dove non si escludono temporali che potranno assumere localmente carattere di rovesci.

La burrasca di Sant'Anna porterà un po' ovunque aria relativamente più fresca, con una attenuazione del gran caldo che sarà avvertita principalmente al Nord ma che interesserà, sebbene in modo più contenuto, anche le aree del Centro e del Sud, dove continuerà a fare molto caldo ma senza i picchi estremi dei giorni scorsi.

Inizio settimana nel segno dell'instabilità

Nella prima parte della settimana le previsioni meteo indicano alternanza di sole e nuvole su gran parte d'Italia, con maggiore possibilità di rovesci e temporali su Venezie, Basso Piemonte, Appennino Settentrionale e versante adriatico dell’Appennino Centrale nella giornata di oggi, e possibili fenomeni temporaleschi su Alpi, Appennino Settentrionale, Piemonte, Emilia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria previsti per domani, mercoledì 27 luglio.

La perturbazione porterà anche a un graduale abbassamento delle temperature e, sebbene ci aspettino ancora giornate di caldo intenso, le colonnine di mercurio si attesteranno oggi su valori massimi compresi tra 29 e 34 gradi al Nord, e tra 32 e 38 gradi nel resto del Paese. Per domani previsto un ulteriore abbassamento al nord-ovest e sulle regioni del medio e basso versante adriatico.

Tendenza meteo seconda parte della settimana

La tendenza per i giorni successivi indica nuvolosità sparsa sulle aree alpine, dove nel pomeriggio di giovedì 28 potranno svilupparsi rovesci o temporali sparsi che localmente potrebbero coinvolgere anche l’estremo Ponente ligure. Qualche nube interesserà anche il Piemonte occidentale. Nel resto d’Italia il tempo sarà in gran parte stabile e soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità in aumento lungo la dorsale appenninica con il rischio di locali temporali di calore nei settori centro meridionali dell’Appennino. Tornano a salire le colonnine di mercurio in Sicilia e in Sardegna - con punte fino a 37-38° nelle aree interne - mentre si manterranno senza grandi variazioni altrove.

Le previsioni meteo per il fine settimana rimangono ancora incerte. Non si escludono nuovi rovesci e temporali al Nord, a causa di una perturbazione in transito sull'Europa centrale, che farà registrare un caldo estivo ma senza eccessivi nell'area Nord del Paese, mentre il resto dello stivale potrebbe trovarsi a fare i conti con una nuova intensa ondata di caldo che riporterà le colonnine di mercurio intorno ai 38-39 gradi.