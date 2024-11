Meteo, freddo e calo delle temperature con valori vicini allo zero in Italia: le previsioni

L'Italia è nella morsa del freddo e del maltempo complice il passaggio della perturbazione n.6 del mese che ha portato il primo assaggio della stagione invernale. Sono previste anche la neve a bassa quota e in pianura con temperature in calo e valori che sfiorano lo 0°. Le previsioni meteo.

Freddo e neve in Italia: è arrivato l'inverno

Dopo il passaggio della perturbazione n.5 di novembre che ha riportato piogge e maltempo nelle regioni del Centro Sud, è in arrivo un'altra perturbazione. Si tratta della perturbazione n.6 del mese che si preannuncia ancora più incisiva e caratterizzata da una forte fase di maltempo che coinvolgerà tutte le regioni. Con fortissime raffiche di vento, piogge e nevicate anche a bassa quota e un conseguente brusco calo delle temperature. Attenzione: nel weekend è previsto un miglioramento del clima con il ritorno del sole da Nord a Sud con un graduale rialzo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 21 novembre: cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord, in Puglia e Campania, mentre nel pomeriggio aumento di nuvole a Nord-Ovest e prime nevicate sulle Alpi occidentali. Ancora piogge tra Calabria e Sicilia e tempo in peggioramento anche Nord e in Toscana. Neve sulle Alpi, anche a bassa quota, e intorno ai 300 metri in Piemonte. Maltempo con piogge sparse in Lombardia, Liguria, Toscana e Sardegna che in serata raggiungeranno anche Venezie, Emilia Romagna, al Centro, in Campania e Calabria.

In serata neve anche nella pianura piemontese e nelle zone pedemontane lombarde. Brusco calo delle temperature quasi ovunque. Nella giornata di venerdì 22 novembre migliora il tempo al Nord, mentre piogge in Romagna, regioni centrali e basso versante tirrenico. Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche le regioni centrali adriatiche, mentre la quota neve è prevista anche intorno ai 1200 metri. Le temperature minime in rialzo al Centro-Nord, mentre le massime resteranno stabili.

Che tempo farà in vista del weekend?

Le previsioni meteo in vista del fine settimana delineano un miglioramento del clima con il ritorno del sole e un graduale aumento delle temperature. Dopo il primo vero assaggio della stagione invernale, il weekend è all'insegna del ritorno dell'alta pressione con tempo stabile e freddo in attenuazione.

Nella giornata di sabato 23 novembre bel tempo con sole, anche se nelle prime ore del mattino qualche residuo annuvolamento si registrerà su Sicilia e bassa Calabria. Il clima si manterrà ancora freddo nelle prime ore del mattino, in particolare nelle regioni del Centro-Nord.

Domenica 24 novembre all'insegna dell'alta pressione lungo tutto lo stivale con il rischio di deboli piogge in Liguria nelle prime ore del mattino. Non si esclude qualche nuvola sul nord della Toscana e sulla Sicilia occidentale. In aumento le temperature minime al Centro-Nord, mentre in calo al Sud e Isole. La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana è in questa direzione con clima mite senza piogge. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.