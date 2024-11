Meteo: brusco calo delle temperature di anche di 10 gradi e neve in collina al Centro-Sud

Freddo invernale e vento forte nell'ultimo giorno di novembre che lascia spazio all'arrivo dell'inverno meteorologico che cade il 1 dicembre. Arriva l'inverno in buona parte d'Italia con temperature in calo, neve e forte piogge. Le previsioni meteo.

Meteo, freddo e gelo in Italia: arriva l'inverno

Un weekend tipicamente invernale in Italia dopo il passaggio dell'ultima perturbazione di novembre accompagnata da una massa d'aria fredda che ha riportato freddo e maltempo lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali in buona parte del Centro-Sud con forti venti e un brusco calo delle temperature, mentre la neve torna in Appennino fino a quote di 700/1.000 metri. Al Nord gelate nelle prime ore del mattino con la formazione di nebbie in Pianura Padana. Nella giornata di domenica clima instabile al Centro-Sud, mentre per l'inizio della settimana si delinea una tregua dalle piogge con un sensibile calo delle temperature, ma solo temporaneamente. La prima settimana di dicembre, infatti, sarà nel segno del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 30 novembre 2024: piogge su Marche meridionali, Abruzzo e Molise neve oltre i 700 metri. Il maltempo interesserà anche la Puglia, la Sicilia e la Calabria con possibili locali temporali anche intorno allo Stretto di Messina. Nel pomeriggio temporali anche in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata con la neve che scende fino a 1.200-1.300 metri. Bel tempo con sole al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna. Il clima si fa freddo con le temperature minime e massime in brusco calo da Nord a Sud. Nella giornata di domenica 1 dicembre, che segna l'ingresso dell'inverno meteorologico, ancora piogge e rovesci nelle regioni del Sud con nevicate previste intorno a 1.400/1.600 metri. Non si escludono piogge e rovesci anche tra Puglia e Basilicata, mentre al Nord nuvole e sole con gelate nelle prime ore del mattino.

Che tempo farà nella prima settimana di dicembre?

La tendenza meteo per la prima settimana di dicembre delinea un rialzo dell'alta pressione da lunedì 2 dicembre con un clima stabile in buona parte del paese. Nuvole e annuvolamenti tra Abruzzo e Molise, al Sud e sulle Isole, ma senza piogge intense. Nel resto del paese bel tempo con sole e venti in attenuazione. In aumento anche le temperature con un rialzo importante nelle regioni del Centro-Nord.

La tendenza meteo dei primi giorni di dicembre conferma l'arrivo della prima perturbazione del mese che tra martedì 3 e mercoledì 4 interesserà tutto il paese da Nord a Sud con deboli piogge e nuove nevicate sulle Alpi. Previsto anche un calo termico delle temperature.