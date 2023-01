Meteo, avviso di allerta meteo arancione e gialla per domani, 20 gennaio: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo arancione e gialla in Italia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allarme maltempo e piogge per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio 2023 nel nostro paese. Ecco tutte le regioni e le zone a rischio.

Allerta arancione in Italia per il 20 gennaio 2023: le regioni a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Per la giornata di venerdì 20 gennaio 2023 la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Lo stato di allerta arancione è stato comunicato per la regione Campania e le zone: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

L'avviso di allerta è stato emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania con validità a partire dalle 12 di venerdì 20 gennaio fino alle ore 8 di sabato 21 gennaio. Non solo, nel bollettino si legge: "possibili fenomeni di instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di fango o detriti oltre che significativi ruscellamenti, anche con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua".

Allerta gialla in Italia per il 20 gennaio 2023: ecco dove

Nella giornata di venerdì 20 gennaio 2023 la Protezione Civile ha comunicato anche lo stato di allerta gialla in diverse regioni del paese. Il rischio piogge e temporali è previsto ed è da tenere sotto controllo in:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionaleMolise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionaleMolise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

L'avviso di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico, invece, è scattato in:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso.

Infine, da non sottovalutare, il rischio idrogeologico che la Protezione Civile ha diramato nelle regioni e zone: