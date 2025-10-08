Meteo, autunno in stand-bye in Italia: torna il caldo con temperature sopra la media

Secondo le ultime previsioni meteo l'autunno entra in stand-bye per un po' in Italia. Cosa succede? Si attende il ritorno del caldo con temperature sopra la media. Possiamo dunque dimenticarci gli ultimi giorni perturbati e il freddo. Il sole tornerà ad essere protagonista delle nostre giornate e le temperature saliranno andando ad assestarsi su valori leggermente al di sopra delle medie di stagione. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: al via l'ottobrata, in arrivo sole e temperature più calde

Le ultime news di meteo segnalano il fatto che nonostante sull’Italia meridionale resti per il momento attiva un’intensa e fresca corrente settentrionale, con venti di Tramontana anche forti, alimentata dalla circolazione depressionaria posizionate sul Mar Egeo, presto su tutta l'Italia avremo sole e caldo. Ebbene sì nella seconda parte della settimana tale depressione si allontanerà e l’alta pressione si allungherà su tutta la nostra Penisola.

Le conseguenze? Avremo aria più mite anche al Sud. Nello specifico tra giovedì e domenica quasi tutto il Paese vivrà una classica “ottobrata”. Cosa significa? Ci attende una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno molto mite, con temperature massime anche prossime ai 25 gradi tanto che al Centro-Nord la colonnina di mercurio segnalerà valori di alcuni gradi superiori alla norma. Solo la Sardegna, che resterà ai margini dell’anticiclone e anzi subirà gli effetti di una debole area ciclonica.

I dettagli sull'ottobrata 2025

Da giovedì 9 ottobre avremo nello specifico tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di velature al Centro-Sud e Sicilia. Le temperature massime saranno in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia. Venerdì 10 ottobre invece avremo cielo sereno o poco nuvoloso sul Centro-nord, mentre al Sud e sulla Sicilia transiterà della nuvolosità passeggera. In Sardegna il cielo risulterà più nuvoloso con rovesci isolati al mattino lungo il mar Tirreno e in giornata possibili anche nelle zone interne.

Nella giornata di sabato 11 ottobre si verificheranno pochi cambiamenti grazie all’alta pressione che si rinforzerà soprattutto sull’Europa centrale e sul Nord Italia. Che tempo farà nei giorni successivi? Secondo le ultime tendenze la situazione resterà simile anche nella giornata di domenica. Occorrerà attendere le prossime previsioni per avere maggiori certezze.